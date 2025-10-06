ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Ορφέας Αυγουστίδης έπρεπε να επιστρέψει ως Άλαν Τούρινγκ
Magazino
20:00 - 06 Οκτ 2025

Ο Ορφέας Αυγουστίδης έπρεπε να επιστρέψει ως Άλαν Τούρινγκ

Reporter.gr Newsroom
Όλα φώναζαν πως «Η μηχανή του Τούρινγκ» έπρεπε να ανέβει ξανά. Και ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης εξηγεί γιατί τα άκουσε.

Το Μάϊο του 2023, το Νέο Θέατρο Βασιλάκου έκλεινε «γεμάτο». Το ανέβασμα της «Μηχανής του Τούρινγκ» του Μπενουά Σολ σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, ολοκλήρωνε μια δεύτερη υπερ-επιτυχημένη σεζόν και ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε ήδη μπει στο σχεδιασμό της περιπέτειας του «Άσχημου» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Κι όμως, τα πλήκτρα της υπολογιστικής μηχανής του Άλαν Τούρινγκ δεν σταμάτησαν ν’ ανάβουν. Τα σκηνικά της παράστασης είχαν φυλαχθεί προσεκτικά, το κοινό του «Άσχημου» ρωτούσε αν θα επαναληφθεί ο «Τούρινγκ» και οι παραστάσεις που δόθηκαν στο μεσοδιάστημα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα είχαν την ίδια, καθολική αποδοχή με αυτές της Αθήνας. Όλα ‘φώναζαν’ πως η τραγική ιστορία του Βρετανού μαθηματικού έπρεπε να επιστρέψει. Και τώρα είναι η στιγμή της.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου

AKTOR: «Πράσινο φως» για τη διάσπαση σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις – Ομόφωνη απόφαση στη Γενική Συνέλευση
Αναλύσεις

AKTOR: «Πράσινο φως» για τη διάσπαση σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις – Ομόφωνη απόφαση στη Γενική Συνέλευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άλκηστις Ζιρώ: Επέλεξα να γίνω ηθοποιός για να εκφράζομαι απόλυτα
Magazino

Άλκηστις Ζιρώ: Επέλεξα να γίνω ηθοποιός για να εκφράζομαι απόλυτα

Home Cinema: 10 ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα στην TV
Magazino

Home Cinema: 10 ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα στην TV

Νέες σειρές για κάθε γούστο τον Οκτώβριο
Magazino

Νέες σειρές για κάθε γούστο τον Οκτώβριο

Πρόληψη Αλτσχάιμερ: Νέα μελέτη εντοπίζει 3 στοιχεία-κλειδιά
Magazino

Πρόληψη Αλτσχάιμερ: Νέα μελέτη εντοπίζει 3 στοιχεία-κλειδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ