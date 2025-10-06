Ο Ορφέας Αυγουστίδης έπρεπε να επιστρέψει ως Άλαν Τούρινγκ

Όλα φώναζαν πως «Η μηχανή του Τούρινγκ» έπρεπε να ανέβει ξανά. Και ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης εξηγεί γιατί τα άκουσε.

Το Μάϊο του 2023, το Νέο Θέατρο Βασιλάκου έκλεινε «γεμάτο». Το ανέβασμα της «Μηχανής του Τούρινγκ» του Μπενουά Σολ σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, ολοκλήρωνε μια δεύτερη υπερ-επιτυχημένη σεζόν και ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε ήδη μπει στο σχεδιασμό της περιπέτειας του «Άσχημου» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Κι όμως, τα πλήκτρα της υπολογιστικής μηχανής του Άλαν Τούρινγκ δεν σταμάτησαν ν’ ανάβουν. Τα σκηνικά της παράστασης είχαν φυλαχθεί προσεκτικά, το κοινό του «Άσχημου» ρωτούσε αν θα επαναληφθεί ο «Τούρινγκ» και οι παραστάσεις που δόθηκαν στο μεσοδιάστημα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα είχαν την ίδια, καθολική αποδοχή με αυτές της Αθήνας. Όλα ‘φώναζαν’ πως η τραγική ιστορία του Βρετανού μαθηματικού έπρεπε να επιστρέψει. Και τώρα είναι η στιγμή της.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr