«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy &amp; μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα
Magazino
12:02 - 09 Οκτ 2025

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Reporter.gr Newsroom
Ο γνωστός και αγαπημένος stand-up comedian και μουσικός Αριστοτέλης Ρήγας επιστρέφει με την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω». Γνωστός για το ευφυές χιούμορ, τα καταιγιστικά λογοπαίγνια και τη σατιρική του ματιά που αποφεύγει στερεότυπα και «φλερτάρει» με την πολιτική ορθότητα, παρουσιάζει για τελευταία σεζόν την sold out επιτυχία του.

- Δείτε εδώ την προηγούμενη παράστασή του «Και το όνομα αυτού» (2023): https://tinyurl.com/mwzh6fr

Δημιουργός του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast και YouTube show «Είμαι Υπέρ», που έχει χτίσει φανατικό κοινό σε όλη την Ελλάδα, ο Ρήγας καταφέρνει να συνδυάζει καυστικό χιούμορ με κοινωνική παρατήρηση, προσφέροντας στον θεατή μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και… λίγο πιο έξυπνη από ό,τι περιμένει.

- Ακούστε όλα τα επεισόδια του «Είμαι Υπέρ» εδώ: https://tinyurl.com/yc5yy64d

Μετά από sold-out εμφανίσεις στην Αθήνα και περιοδείες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, ο Αριστοτέλης Ρήγας φέρνει στην Ευρώπη μια παράσταση που αντικατοπτρίζει την προσωπική του ματιά, μια παράσταση οικεία και ταυτόχρονα ανατρεπτική, με χιούμορ που σέβεται και σατιρίζει με δεξιοτεχνία και δεν μοιάζει με καμία άλλη — εκτός από τις προηγούμενες παραστάσεις του Αριστοτέλη Ρήγα.

Πληροφορίες

Αριστοτέλης Ρήγας – "Ιδέα δεν έχω" FINAL SEASON

Aρχιτεκτονική club live stage Ελασιδών 6

Τετάρτες από 5 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

Είσοδος: 10 € Προπώληση, 12 € στην πόρτα

Προπώληση Εισιτηρίων: https://tinyurl.com/2u25pacw

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ