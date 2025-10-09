«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

- Δείτε εδώ την προηγούμενη παράστασή του «Και το όνομα αυτού» (2023): https://tinyurl.com/mwzh6fr
Δημιουργός του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast και YouTube show «Είμαι Υπέρ», που έχει χτίσει φανατικό κοινό σε όλη την Ελλάδα, ο Ρήγας καταφέρνει να συνδυάζει καυστικό χιούμορ με κοινωνική παρατήρηση, προσφέροντας στον θεατή μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και… λίγο πιο έξυπνη από ό,τι περιμένει.
- Ακούστε όλα τα επεισόδια του «Είμαι Υπέρ» εδώ: https://tinyurl.com/yc5yy64d
Μετά από sold-out εμφανίσεις στην Αθήνα και περιοδείες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, ο Αριστοτέλης Ρήγας φέρνει στην Ευρώπη μια παράσταση που αντικατοπτρίζει την προσωπική του ματιά, μια παράσταση οικεία και ταυτόχρονα ανατρεπτική, με χιούμορ που σέβεται και σατιρίζει με δεξιοτεχνία και δεν μοιάζει με καμία άλλη — εκτός από τις προηγούμενες παραστάσεις του Αριστοτέλη Ρήγα.
Πληροφορίες
Αριστοτέλης Ρήγας – "Ιδέα δεν έχω" FINAL SEASON
Aρχιτεκτονική club live stage Ελασιδών 6
Τετάρτες από 5 Νοεμβρίου
Ώρα έναρξης: 21:00
Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά
Είσοδος: 10 € Προπώληση, 12 € στην πόρτα
Προπώληση Εισιτηρίων: https://tinyurl.com/2u25pacw