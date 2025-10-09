Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Η Porsche ανακοίνωσε την Πέμπτη (9/10) μείωση των παγκόσμιων πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αποδίδοντας την πτώση κατά 26% στην κινεζική αγορά στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Κατά το τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος–Σεπτέμβριος), η εταιρεία παρέδωσε περίπου 70.836 οχήματα, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters. Στη Βόρεια Αμερική, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4,7%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο, η Porsche παρέδωσε 212.509 οχήματα παγκοσμίως. «Αναμένουμε ότι το περιβάλλον της αγοράς θα παραμείνει δύσκολο στο μέλλον», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Matthias Becker, μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ της Porsche AG.

Η εταιρεία, με έδρα τη Στουτγάρδη, είχε προχωρήσει σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της το Σεπτέμβριο, επικαλούμενη τη μειωμένη ζήτηση, την επιβράδυνση στην Κίνα και την αύξηση των δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.