Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να προκαλέσει «χάος» στην Ουκρανία, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

«Ο στόχος της Ρωσίας είναι να δημιουργήσει χάος και να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον πληθυσμό μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σιδηροδρόμους», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αεροπορικές επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα και σιδηροδρομικά συστήματα της χώρας. Οι πρόσφατες επιθέσεις θυμίζουν τις ρωσικές εκστρατείες βομβαρδισμών των χειμώνων 2022, 2023 και 2024, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι φετινές επιθέσεις έχουν ήδη ασκήσει σοβαρή πίεση στις υποδομές φυσικού αερίου και προειδοποίησε πως τυχόν νέες επιθέσεις ενδέχεται να αναγκάσουν τη χώρα να αυξήσει τις εισαγωγές της.

Παράλληλα, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα με drones και πυραύλους στο ρωσικό έδαφος, μια εκστρατεία που –όπως είπε ο Ζελένσκι– έχει «αποτελέσματα» και έχει συμβάλλει στην αύξηση των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία. «Πιστεύουμε ότι έχουν χάσει έως και 20% του εφοδιασμού τους σε βενζίνη – ως άμεσο αποτέλεσμα των επιθέσεών μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία έχει αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων από Κίνα και Λευκορωσία.

Η Ουκρανία φέρεται, επίσης, να επιτέθηκε πρόσφατα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με τη Ρωσία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.