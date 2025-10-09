ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις
11:45 - 09 Οκτ 2025

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

Reporter.gr Newsroom
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να προκαλέσει «χάος» στην Ουκρανία, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών. 

«Ο στόχος της Ρωσίας είναι να δημιουργήσει χάος και να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον πληθυσμό μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σιδηροδρόμους», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αεροπορικές επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα και σιδηροδρομικά συστήματα της χώρας. Οι πρόσφατες επιθέσεις θυμίζουν τις ρωσικές εκστρατείες βομβαρδισμών των χειμώνων 2022, 2023 και 2024, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι φετινές επιθέσεις έχουν ήδη ασκήσει σοβαρή πίεση στις υποδομές φυσικού αερίου και προειδοποίησε πως τυχόν νέες επιθέσεις ενδέχεται να αναγκάσουν τη χώρα να αυξήσει τις εισαγωγές της.

Παράλληλα, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα με drones και πυραύλους στο ρωσικό έδαφος, μια εκστρατεία που –όπως είπε ο Ζελένσκι– έχει «αποτελέσματα» και έχει συμβάλλει στην αύξηση των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία. «Πιστεύουμε ότι έχουν χάσει έως και 20% του εφοδιασμού τους σε βενζίνη – ως άμεσο αποτέλεσμα των επιθέσεών μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία έχει αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων από Κίνα και Λευκορωσία.

Η Ουκρανία φέρεται, επίσης, να επιτέθηκε πρόσφατα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με τη Ρωσία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου
Επιχειρήσεις

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία
Πολιτική

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πλουτώνιο
Ειδήσεις

Η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πλουτώνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια εικοσαετίας

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ