Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:34 - 09 Οκτ 2025

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων προσφέρει η Alpha Bank. 

Όπως επισημαίνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων, ιδιώτες και ατομικές επιχειρήσεις επιλέξουν τα προγράμματα της Alpha Bank myAlpha Benefit Unlimited για Ιδιώτες και myBusiness Benefit Advanced για Ατομικές Επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους θα μπορούν να απολαύσουν μία σειρά από σημαντικά οφέλη.

MyAlpha Benefit Unlimited

Με μηνιαία συνδρομή μόλις 5,00€, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορούν να αποφύγουν επιπρόσθετες χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές τους και παράλληλα να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση. Το πακέτο προσφέρει απεριόριστες δωρεάν πληρωμές σε εταιρείες και οργανισμούς μέσω e-Banking και μέσω πάγιων εντολών, ώστε να εξοφλούνται εύκολα λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις.

Επίσης, προσφέρει απεριόριστα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα (εντός Ελλάδος) έως €5.000 μέσω e-Banking, διευκολύνοντας, έτσι, τις οικονομικές ροές από κρατήσεις και συνεργασίες με πελάτες και πλατφόρμες. Παράλληλα, το myAlpha Benefit Unlimited ενισχύει την ασφάλεια, μέσω SMS ειδοποιήσεων Alpha alerts, που ενημερώνουν άμεσα για κάθε συναλλαγή και βοηθούν στον πλήρη έλεγχο των οικονομικών. Tέλος, η δωρεάν ετήσια συνδρομή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Bonus αλλά και η δυνατότητα ανανέωσης χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας Alpha Bank, κάνει τις συναλλαγές ακόμα πιο ευέλικτες.

Play Video

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει:

  • 2 μπλοκ επιταγών για μεγαλύτερη ευελιξία στις πληρωμές προς συνεργάτες ή προμηθευτές
  • Απεριόριστες πληρωμές πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας στην Ελλάδα, μέσω e-Banking χωρίς περιορισμούς
  • 1.000 Bonus πόντους κάθε 3 μήνες, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε εκπτώσεις και προνόμια σε επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

ΜyBusiness Benefit Advanced

Αποκλειστικά για ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση και με κόστος μόλις 10€, το ΜyBusiness Benefit Advanced προσφέρει απεριόριστες εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές έως €5.000, πληρωμές οργανισμών και έναν δωρεάν λογαριασμό όψεως.

Τα δύο πακέτα μπορούν να ενεργοποιηθούν εύκολα, είτε μέσω της πλατφόρμας e-banking με χρήση OTP και αποδοχή των Ειδικών Όρων Χρήσης, είτε μέσω καταστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το myAlpha Benefit Unlimited, το myBusiness Benefit Advanced αλλά και
τα υπόλοιπα προσφερόμενα πακέτα συναλλαγών εδώ και εδώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ