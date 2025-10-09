ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank
Επιχειρήσεις
11:31 - 09 Οκτ 2025

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

Reporter.gr Newsroom
Οι μετοχές της HSBC, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τράπεζας, σημείωσαν πτώση έως και 7% κατά την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή απώλεια των τελευταίων έξι μηνών. Η πτώση προκλήθηκε από την ανακοίνωση πρότασης ιδιωτικοποίησης της θυγατρικής της στο Χονγκ Κονγκ, Hang Seng Bank.

Η HSBC, η οποία ήδη ελέγχει περίπου το 63% της Hang Seng, πρότεινε στο διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας να καταθέσει επίσημη πρόταση ιδιωτικοποίησης στους μετόχους, σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες του Χονγκ Κονγκ. Η προσφορά αφορά την εξαγορά του υπόλοιπου 37% των μετοχών, με εκτιμώμενο κόστος 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή είναι 155 δολάρια Χονγκ Κονγκ, προσφέροντας premium 30% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη, αποτιμώντας τη Hang Seng συνολικά στα 37 δισ. δολάρια. Οι μετοχές της Hang Seng εκτοξεύτηκαν κατά 26% μετά την ανακοίνωση.

Παρότι η HSBC χαρακτήρισε τη συμφωνία ως στρατηγική επένδυση ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως δεν σχετίζεται με το ζήτημα των επισφαλών δανείων, παρατηρείται σημαντική αύξηση αυτών, ιδίως στον τομέα των ακινήτων σε Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτική Κίνα. Συγκεκριμένα, τα δάνεια με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα ανήλθαν στα 25 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2025, αυξημένα κατά 85% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για να διατηρήσει επαρκή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η HSBC ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τις επαναγορές μετοχών για τα επόμενα τρία τρίμηνα. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, η Hang Seng θα καταστεί πλήρως θυγατρική της HSBC Asia Pacific και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε γενικότερη αρνητική αντίδραση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, οδηγώντας σε πτώση 1,4% κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ
Χρηματιστήρια

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση
Αναλύσεις

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Συνεργασία Snappi – ΑΒ Βασιλόπουλος για πιο έξυπνες συναλλαγές και αγορές
ΕΜΠΟΡΙΟ

Συνεργασία Snappi – ΑΒ Βασιλόπουλος για πιο έξυπνες συναλλαγές και αγορές

Μικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Σημαντικές απώλειες για τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ
Χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Σημαντικές απώλειες για τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ