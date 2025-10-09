«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

Η HSBC, η οποία ήδη ελέγχει περίπου το 63% της Hang Seng, πρότεινε στο διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας να καταθέσει επίσημη πρόταση ιδιωτικοποίησης στους μετόχους, σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες του Χονγκ Κονγκ. Η προσφορά αφορά την εξαγορά του υπόλοιπου 37% των μετοχών, με εκτιμώμενο κόστος 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή είναι 155 δολάρια Χονγκ Κονγκ, προσφέροντας premium 30% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη, αποτιμώντας τη Hang Seng συνολικά στα 37 δισ. δολάρια. Οι μετοχές της Hang Seng εκτοξεύτηκαν κατά 26% μετά την ανακοίνωση.

Παρότι η HSBC χαρακτήρισε τη συμφωνία ως στρατηγική επένδυση ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως δεν σχετίζεται με το ζήτημα των επισφαλών δανείων, παρατηρείται σημαντική αύξηση αυτών, ιδίως στον τομέα των ακινήτων σε Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτική Κίνα. Συγκεκριμένα, τα δάνεια με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα ανήλθαν στα 25 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2025, αυξημένα κατά 85% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για να διατηρήσει επαρκή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η HSBC ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τις επαναγορές μετοχών για τα επόμενα τρία τρίμηνα. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, η Hang Seng θα καταστεί πλήρως θυγατρική της HSBC Asia Pacific και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε γενικότερη αρνητική αντίδραση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, οδηγώντας σε πτώση 1,4% κατά την έναρξη των συναλλαγών.