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Στο Έναστρον το σχήμα Θεοδωρίδου - Ρουβάς
Magazino
16:02 - 10 Οκτ 2025

Στο Έναστρον το σχήμα Θεοδωρίδου - Ρουβάς

Reporter.gr Newsroom
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Από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η σκηνή του Έναστρον θα γεμίσει φως, πάθος και συναίσθημα, καθώς δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής, το σχημα Θεοδωριδου Ρουβας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα σχήμα που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.

Ένα μοναδικό σχήμα Θεοδωρίδου Ρουβάς... Η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή της και την ερμηνευτική της δύναμη έρχεται για να μας ταξιδέψει με τα υπέροχα τραγούδια της. Από τις διαχρονικές μπαλάντες που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές μέχρι τα πιο πρόσφατα επιτυχημένα τραγούδια της, η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει στον κόσμο των συναισθημάτων με κάθε νότα και κάθε στίχο.

Στο πλευρό της, ο Σάκης Ρουβάς φέρνει στη σκηνή την αξεπέραστη ενέργειά του. Η συνύπαρξή του με τη Θεοδωρίδου δημιουργεί μια μουσική χημεία που συνδυάζει το συναίσθημα με τον παλμό, τις μπαλάντες με τον χορό, και τον λαϊκό ήχο με την pop ενέργεια.

Οι βραδιές στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 188 θα ξεκινούν στις 23:00 και θα κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η σεζόν 2025–2026 στο Έναστρον θα είναι αναμφίβολα η απόλυτη εμπειρία για όσους αγαπούν τη ζωντανή ελληνική μουσική σκηνή.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 17:04
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