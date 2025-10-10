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ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης άδειασε τον Βορίδη - Η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα
Πολιτική
15:33 - 10 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης άδειασε τον Βορίδη - Η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απάντησε στις κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να «μαζέψει τα ασυμμάζευτα» μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μάκη Βορίδη.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε πως ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού μίλησε για «μη αποκλειστική ευθύνη». Ζητά, μάλιστα, από τις κυβερνητικές πηγές να διευκρινίσουν «πόση ευθύνη» του αποδίδουν τελικά.

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται προσωπικά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρωτώντας με ποιον συμφωνεί για την υπόθεση, με τον πρώην υπουργό του ή με τον νυν σύμβουλό του, και αφήνει αιχμές για παραλείψεις του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, διερωτώμενο αν σε πέντε χρόνια «δεν συζήτησαν ποτέ τι συνέβη και ποιες παρανομίες αποκάλυπτε ο κ. Βάρρας».

Η απάντηση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις κυβερνητικές «πηγές» έχει ως εξής:

«Ο κ. Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε όπως και οι «πηγές» πιστοποιούν: «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και “κληρονόμησε” ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

Αφού δεν είχε, λοιπόν, την αποκλειστική πολιτική ευθύνη, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι «πηγές» της κυβέρνησης να ζυγίσουν …πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κ. Βορίδη και να μας ενημερώσουν.

Ο κ. Μαρινάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές «πηγές» τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!

Και επί τη ευκαιρία:

-Ο κ. Μητσοτάκης με ποιον συμφωνεί για τα τεκταινόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Με τον πρώην υπουργό του που κάλυψε από τις ποινικές ευθύνες ή με τον σύμβουλό του;

-Αλήθεια, πέντε ολόκληρα χρόνια στο Μαξίμου δεν ήπιαν με τον κ. Βάρρα έναν καφέ για να συζητήσουν τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε»;».

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