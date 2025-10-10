CENTCOM: Ολοκληρώθηκε η αναδίπλωση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση αναδίπλωσής τους στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας Ισραήλ - Χαμάς, με τη διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων να ξεκινά.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδίπλωσή τους στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στις 12:00 τοπική ώρα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, μέσω ανάρτησης στο Χ.

CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun. October 10, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε», βάσει των όρων της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.