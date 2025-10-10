CENTCOM: Ολοκληρώθηκε η αναδίπλωση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδίπλωσή τους στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στις 12:00 τοπική ώρα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, μέσω ανάρτησης στο Χ.
CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε», βάσει των όρων της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.