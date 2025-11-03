ΥΠΕΝ: Συνάντηση για την στρατηγική επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε σήμερα 3/11 συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπο Σαχίνη και τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη προκειμένου να συζητήσουν για την επέκταση της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα, καταγράφοντας παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της μεταρρύθμισης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης υδάτων, χωρίς απώλειες, για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, οι δήμαρχοι των εμπλεκόμενων περιοχών, καθώς και στελέχη των ΔΕΥΑ και των Δήμων, για ανταλλαγή απόψεων και εποικοδομητικό διάλογο.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπασταύρου στην ανάρτηση του στο Facebook: «Με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θοδωρή Λιβάνιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Χαράλαμπο Σαχίνη και τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ, κ. Πέτρο Βαρελίδη, είχαμε μια γόνιμη συζήτηση για το θέμα της επέκτασης της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις και τα εποικοδομητικά σχόλιά τους και συζητήσαμε για τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της μεταρρύθμισής μας.

Διαμορφώνουμε ένα σύστημα συνολικής διαχείρισης των υδάτων, πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, χωρίς απώλειες. Για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, και τους Δημάρχους:

- Ορχομενού, κ. Τζαβάρα Γεώργιο,

- Αλιάρτου-Θεσπιέων κ. Αραπίτσα Γεώργιο,

- Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας ο κ. Ιωάννη Σταθά,

- Θηβαίων κ. Γιώργο Αναστασίου,

- Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλη,

- Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Ι. Κοντζιά,

- Καρύστου κ. Ραβιόλο Ελευθέριο,

- Κύμης-Αλιβερίου κ. Μπαράκο Νικόλαο,

- Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη,

- Χαλκίδας κ. Έλενα Βάκα,

- Δωρίδας κ. Γιαννόπουλο Δημήτριο,

καθώς και τους κ. Τόλια Δημήτρη, Πρόεδρο ΔΕΥΑ Λιβαδειάς, κ. Μπίμη Χρήστο, Διευθυντή της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς και τον κ. Αθανάσιο Μανανά, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δελφών, για την ανταλλαγή απόψεων».