ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΝ: Συνάντηση για την στρατηγική επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα
Πολιτική
18:49 - 03 Νοε 2025

ΥΠΕΝ: Συνάντηση για την στρατηγική επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε σήμερα 3/11 συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπο Σαχίνη και τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη προκειμένου να συζητήσουν για την επέκταση της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα, καταγράφοντας παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της μεταρρύθμισης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης υδάτων, χωρίς απώλειες, για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, οι δήμαρχοι των εμπλεκόμενων περιοχών, καθώς και στελέχη των ΔΕΥΑ και των Δήμων, για ανταλλαγή απόψεων και εποικοδομητικό διάλογο.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπασταύρου στην ανάρτηση του στο Facebook: «Με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θοδωρή Λιβάνιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Χαράλαμπο Σαχίνη και τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ, κ. Πέτρο Βαρελίδη, είχαμε μια γόνιμη συζήτηση για το θέμα της επέκτασης της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις και τα εποικοδομητικά σχόλιά τους και συζητήσαμε για τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της μεταρρύθμισής μας.

Διαμορφώνουμε ένα σύστημα συνολικής διαχείρισης των υδάτων, πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, χωρίς απώλειες. Για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, και τους Δημάρχους:

- Ορχομενού, κ. Τζαβάρα Γεώργιο,

- Αλιάρτου-Θεσπιέων κ. Αραπίτσα Γεώργιο,

- Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας ο κ. Ιωάννη Σταθά,

- Θηβαίων κ. Γιώργο Αναστασίου,

- Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλη,

- Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Ι. Κοντζιά,

- Καρύστου κ. Ραβιόλο Ελευθέριο,

- Κύμης-Αλιβερίου κ. Μπαράκο Νικόλαο,

- Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη,

- Χαλκίδας κ. Έλενα Βάκα,

- Δωρίδας κ. Γιαννόπουλο Δημήτριο,

καθώς και τους κ. Τόλια Δημήτρη, Πρόεδρο ΔΕΥΑ Λιβαδειάς, κ. Μπίμη Χρήστο, Διευθυντή της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς και τον κ. Αθανάσιο Μανανά, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δελφών, για την ανταλλαγή απόψεων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
Πολιτική

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ : Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ