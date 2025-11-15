Παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ στο Βατικανό - Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις αγαπημένες του ταινίες
22:04 - 15 Νοε 2025

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό ένα πλήθος από αστέρες του Χόλιγουντ, προτρέποντας ηθοποιούς και σκηνοθέτες, όπως η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Βίγκο Μόρτενσεν και η Μόνικα Μπελούτσι, να συνεχίσουν το έργο τους ως «προσκυνητές της φαντασίας», συμβάλλοντας στην «έλευση της ελπίδας».

Η συνάντηση με διασημότητες ήταν μια πινελιά αστερόσκονης για έναν σχετικά νέο Πάπα και ένας τρόπος για την Καθολική Εκκλησία να ασχοληθεί περισσότερο με τον... έξω κόσμο.

Ήταν επίσης μια ισχυρή ένδειξη υποστήριξης από τον Λέοντα ΙΔ΄ προς την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, καθώς τάχθηκε κατά της «ανησυχητικής πτώσης» της κίνησης στον κινηματογράφο.

Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο στο Βατικανό και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι έκανε λόγο για «μεγάλη μέρα».

Κάτω από τις υπέροχες τοιχογραφίες της Αίθουσας Κλημεντίνης, ο Πάπας Λέων μίλησε στα ιταλικά για να επαινέσει τη δύναμη του κινηματογράφου να ψυχαγωγεί και να εκπαιδεύει - και για την «ικανότητά» του να εκπλήσσει». Ωστόσο, προέτρεψε τους κινηματογραφιστές να μην αποφεύγουν αυτό που αποκάλεσε «πληγές του κόσμου».

«Η βία, η φτώχεια, η εξορία, η μοναξιά, ο εθισμός και οι ξεχασμένοι πόλεμοι είναι ζητήματα που πρέπει να αναγνωριστούν και να αφηγηθούν», είπε ο Πάπας. «Ο καλός κινηματογράφος δεν εκμεταλλεύεται τον πόνο. τον αναγνωρίζει και τον εξερευνά. Αυτό έχουν κάνει όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες».

Δεν είναι σαφές πώς καταρτίστηκε η λίστα με τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες που προσκλήθηκαν. Πάντως, δεν ήταν θέμα γούστου του Πάπα, καθώς ο ίδιος αποκάλυψε τις αγαπημένες του ταινίες και οι συντελεστές τους δεν ήταν προσκεκλημένοι.

Το Βατικανό αποκάλυψε ότι στις κορυφαίες επιλογές του Πάπα βρίσκεται η κλασική ταινία της δεκαετίας του 1960 «Μελωδία της Ευτυχίας» και η πολυβραβευμένη ταινία του Ιταλού Ρομπέρτο ​​Μπενίνι «Η Ζωή είναι Ωραία».

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο Βατικανό ήταν ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Κρις Πάιν και ο σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ. Υπήρχε επίσης μεγάλη ομάδα Ιταλών δημιουργών που περιελάμβανε τον Τζάνι Αμέλιο και τον δημιουργό του «Cinema Paradiso», Τζουζέπε Τορνατόρε.

Σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής πίεσης στον κινηματογράφο, ο Πάπας μίλησε υπερασπιζόμενος τη βιομηχανία.

Χειροκροτήθηκε μάλιστα έντονα όταν μίλησε για την «ήσυχη αφοσίωση» όλων όσων βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες με ζωτικούς ρόλους.

Προειδοποίησε επίσης για το κλείσιμο των κινηματογράφων, τους οποίους χαρακτήρισε ως την «καρδιά που χτυπάει στις κοινότητες».

Τα δώρα

Ο Πάπας είχε και τα... τυχερά του, καθώς έλαβε και ορισμένα δώρα από τους αστέρες του κινηματογράφου. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το BBC, η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ- η οποία συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - τοποθέτησε ένα υφαντό βραχιόλι στο χέρι του Πάπα. «Ήταν ένα βραχιόλι που φοράω σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι», εξήγησε αργότερα.

Όσο για τον Σπάικ Λι έδωσε στον γεννημένο στο Σικάγο Πάπα, ένα μπλουζάκι των New York Knicks με τυπωμένο τον αριθμό 14 και το όνομα Pope Leo.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 10:17
