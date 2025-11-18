O Βιμ Βέντερς ήρθε στη Στέγη, αγάπησε τον Καβάφη και θυμήθηκε τον Αγγελόπουλο
07:20 - 18 Νοε 2025

O Βιμ Βέντερς ήρθε στη Στέγη, αγάπησε τον Καβάφη και θυμήθηκε τον Αγγελόπουλο

Reporter.gr Newsroom
Στο μεγάλο αφιέρωμα της Στέγης για τον εμβληματικό Γερμανό σκηνοθέτη με προσωπικές εξομολογήσεις, masterclass, κινηματογραφικές και vr προβολές, στίχους από τον Καβάφη και ιστορίες για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Το μεγαλύτερο ταλέντο του Βιμ Βέντερς, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να εκτιμήσουμε καθαρότερα σήμερα – πριν μας συνεπάρουν οι ταινίες του – είναι ότι υπήρξε (και εξακολουθεί να είναι) ένας δημιουργός προσωπικής τέχνης. Απενοχοποιημένος πλέον από το «χρέος» να μιλάει για τον εαυτό, τη σκέψη και τη δημιουργική του ματιά (80 ετών σήμερα) βρέθηκε στη Στέγη, δύο ημέρες στη σειρά, να εξομολογείται εν πολλοίς για το πως το προσωπικό του βίωμα – ακόμα και το ασυνείδητο, το βαθιά καταγεγραμμένο – τον οδήγησε στην κινηματογραφική εμπειρία και αφήγηση.

Περισσότερα στο monopoli.gr

