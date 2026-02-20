«Άντε γ@μήσου Wenders. Το σινεμά είναι πολιτική»: Το μήνυμα της ελληνικής αποστολής στη Berlinale

Με αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε η ελληνική αποστολή της ταινίας «Uchronia», της μοναδικής ελληνικής συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση της Berlinale, προκαλώντας αίσθηση στο κόκκινο χαλί του Βερολίνου.

Τα μέλη της ομάδας εμφανίστηκαν κρατώντας πανό με το σύνθημα «Άντε γ@μήσου Wenders – Το σινεμά είναι πολιτική», σχολιάζοντας ευθέως δηλώσεις του προέδρου της κριτικής επιτροπής, Wim Wenders.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός δημιουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου της έναρξης του φεστιβάλ, είχε υποστηρίξει πως «οι δημιουργοί ταινιών θα πρέπει να μένουν μακριά από την πολιτική», απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τη γενοκτονία στη Γάζα και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ.

Η παρέμβαση της ελληνικής ομάδας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ήδη από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έγινε γνωστό ότι 80 καλλιτέχνες συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταγγέλλουν τη «σιωπή» του φεστιβάλ απέναντι στα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται ο Javier Bardem, η Tilda Swinton και ο Adam McKay.

