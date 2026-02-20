ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Άντε γ@μήσου Wenders. Το σινεμά είναι πολιτική»: Το μήνυμα της ελληνικής αποστολής στη Berlinale
Magazino
11:26 - 20 Φεβ 2026

«Άντε γ@μήσου Wenders. Το σινεμά είναι πολιτική»: Το μήνυμα της ελληνικής αποστολής στη Berlinale

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε η ελληνική αποστολή της ταινίας «Uchronia», της μοναδικής ελληνικής συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση της Berlinale, προκαλώντας αίσθηση στο κόκκινο χαλί του Βερολίνου.

Τα μέλη της ομάδας εμφανίστηκαν κρατώντας πανό με το σύνθημα «Άντε γ@μήσου Wenders – Το σινεμά είναι πολιτική», σχολιάζοντας ευθέως δηλώσεις του προέδρου της κριτικής επιτροπής, Wim Wenders.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός δημιουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου της έναρξης του φεστιβάλ, είχε υποστηρίξει πως «οι δημιουργοί ταινιών θα πρέπει να μένουν μακριά από την πολιτική», απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τη γενοκτονία στη Γάζα και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ.

Η παρέμβαση της ελληνικής ομάδας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ήδη από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έγινε γνωστό ότι 80 καλλιτέχνες συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταγγέλλουν τη «σιωπή» του φεστιβάλ απέναντι στα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται ο Javier Bardem, η Tilda Swinton και ο Adam McKay.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα
Magazino

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

To «This is Athens Festival» επέστρεψε με μουσική, σινεμά και δωρεάν urban εμπειρίες από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

To «This is Athens Festival» επέστρεψε με μουσική, σινεμά και δωρεάν urban εμπειρίες από την Allwyn

Πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη θεατρική σεζόν;
Magazino

Πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη θεατρική σεζόν;

Παγκράτι by night: 5 μαγαζιά για ξεχωριστά dinner dates
Magazino

Παγκράτι by night: 5 μαγαζιά για ξεχωριστά dinner dates

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
28/05/2026 - 09:21

Συντάξεις Ιουνίου: Σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής - Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/05/2026 - 09:08

ΚΡΙ - ΚΡΙ: Αύξηση εργασιών κατά 35.4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
28/05/2026 - 09:05

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν

ΕΜΠΟΡΙΟ
28/05/2026 - 08:42

Τι αγοράζουν online οι Έλληνες: Πώς αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ειδήσεις
28/05/2026 - 08:27

Η προστασία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο: Προς μια «αλλαγή παραδείγματος»;

Οικονομία
28/05/2026 - 08:13

Μπαίνουν σε Μητρώο και τα επιδόματα: Ποιες παροχές εντάσσονται, πώς θα ελέγχονται

Ειδήσεις
28/05/2026 - 07:49

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ακίνητα
28/05/2026 - 07:46

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ