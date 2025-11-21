ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στέγη: Ο Charlie Kaufman στην Αθήνα για την προβολή της νέας του ταινίας «How to Shoot a Ghost»
Magazino
20:00 - 21 Νοε 2025

Στέγη: Ο Charlie Kaufman στην Αθήνα για την προβολή της νέας του ταινίας «How to Shoot a Ghost»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας, η νέα ταινία μικρού μήκους του Charlie Kaufman «How To Shoot A Ghost» προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Στέγη, παρουσία του σκηνοθέτη, της σεναριογράφου Eva H.D. και συντελεστών της ταινίας, ενώ την επόμενη μέρα θα ακολουθήσει masterclass.

Ο Charlie Kaufman, σκηνοθέτης των βραβευμένων ταινιών «Synecdoche, New York» («Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης») και «Anomalisa», αλλά και βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» («Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού»), γύρισε τη νέα του ταινία μικρού μήκους, «How to Shoot a Ghost», στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Onassis Culture και παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή στις 10 Δεκεμβρίου σε πανελλήνια πρεμιέρα, ενώ στις 11 Δεκεμβρίου ο Charlie Kaufman και η Eva H.D. θα δώσουν masterclass.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260
Magazino

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Magazino

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Magazino

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις
Magazino

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/06/2026 - 21:32

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ

Πολιτική
03/06/2026 - 21:24

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μακρόν: Στο επίκεντρο ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Υγεία
03/06/2026 - 21:15

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαρούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά

Πολιτική
03/06/2026 - 20:54

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού

Magazino
03/06/2026 - 20:25

«Ένας Μύθος»: Για πρώτη φορά στα ελληνικά το μυθιστόρημα που χάρισε στον Φόκνερ το Pulitzer

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:12

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:07

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:59

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 19:50

Μασούτης: Η γιορτή για τα πενήντα χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

Εργασιακά
03/06/2026 - 19:45

ΑΣΕΠ: 3.000 προσλήψεις χωρίς απολυτήριο Λυκείου – Ειδικότητες και κριτήρια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:37

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 19:26

ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:21

Παππάς (Star Bulk Carriers): Οι κεφαλαιαγορές εργαλείο ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:18

Αγγελικούση: Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

Εργασιακά
03/06/2026 - 18:10

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ