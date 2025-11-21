Στέγη: Ο Charlie Kaufman στην Αθήνα για την προβολή της νέας του ταινίας «How to Shoot a Ghost»

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας, η νέα ταινία μικρού μήκους του Charlie Kaufman «How To Shoot A Ghost» προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Στέγη, παρουσία του σκηνοθέτη, της σεναριογράφου Eva H.D. και συντελεστών της ταινίας, ενώ την επόμενη μέρα θα ακολουθήσει masterclass.

Ο Charlie Kaufman, σκηνοθέτης των βραβευμένων ταινιών «Synecdoche, New York» («Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης») και «Anomalisa», αλλά και βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» («Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού»), γύρισε τη νέα του ταινία μικρού μήκους, «How to Shoot a Ghost», στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Onassis Culture και παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή στις 10 Δεκεμβρίου σε πανελλήνια πρεμιέρα, ενώ στις 11 Δεκεμβρίου ο Charlie Kaufman και η Eva H.D. θα δώσουν masterclass. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr