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Πήγαμε στην Ανοιχτή Πρόβα της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού: Mια αποκάλυψη
Magazino
17:21 - 25 Νοε 2025

Πήγαμε στην Ανοιχτή Πρόβα της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού: Mια αποκάλυψη

Reporter.gr Newsroom
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Μπορούν ν’ αλλάξουν τα δεδομένα στο τρόπο που αντιμετωπίζουμε ένα σκηνικό θέαμα; Οκτώ ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου που συμμετέχουν στο πείραμα της «Ανοιχτής Πρόβας» μοιράζονται την εμπειρία τους.

Για τον αριθμό θεατρικών προβών που έχω παρακολουθήσει θα χρειαζόταν να κρατήσω ημερολόγιο. Όμως, ποτέ πριν, δεν είχα κρατήσει εισιτήριο. Στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, η πρόβα ανοίγει στο κοινό για πρώτη φορά, φέρνοντας μια, άλλοτε, κλειστή (ή για τα μάτια κάποιων προνομιούχων) διαδικασία μπροστά στο δημόσιο βλέμμα. Οι θέσεις στο «Δίπυλον» – τη νέα στέγη της Πειραματικής Σκηνής ενόσω το κτήριο Rex ανακαινίζεται – γεμίζουν με θεατές από τις 18.00 το απόγευμα, δύο ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

«Μπορείτε να διασχίσετε τη σκηνή», με παροτρύνουν από την ταξιθεσία του Εθνικού, όπου ήδη η πρόβα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το κάνω νυχοπατώντας, αλλά ένα νεύμα του Ακύλα Καραζήση από την άλλη άκρη της αίθουσας με καθησυχάζει να μην βιάζομαι. Σε αυτή την πρόβα, ο θεατής είναι, εκτός από καλοδεχούμενος, μέρος της διαδικασίας. Η ιδέα υλοποιείται, εδώ και τρεις εβδομάδες, ως μια σύλληψη των επικεφαλής της Πειραματικής Σκηνής (του ηθοποιού και σκηνοθέτη) Ακύλα Καραζήση και (της ηθοποιού και συγγραφέα) Νεφέλης Μαϊστράλη και ως έκφραση μιας νέας εποχής για τον οργανισμό, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αργυρώς Χιώτη.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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