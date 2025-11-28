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Συν &amp; Πλην: «Οιδίποδας» στη Στέγη
Magazino
06:39 - 28 Νοε 2025

Συν & Πλην: «Οιδίποδας» στη Στέγη

Reporter.gr Newsroom
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Μια σύνοψη των θετικών και αρνητικών σημείων για τον «Οιδίποδα» που ανεβαίνει στο Στέγη σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Άϊκ.

Το έργο

Ο μύθος του Οιδίποδα συγκαταλέγεται – δικαίως – ανάμεσα στα πληρέστερα και αρτιότερα έργα στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας. Εξ ου και τα αδιάλειπτα ανεβάσματα του, το ευρύ μελετητικό έργο γύρω από τη σοφόκλεια τραγωδία αλλά και οι σύγχρονες μεταγραφές που εμπνέει. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσεται και ο «Οιδίποδας» του Βρετανού Ρόμπερτ Άικ – συγγραφέα που γνωρίσαμε από το «Doctor»: μια ακόμα μετασκευή, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Άρθουρ Σνίτζλερ γραμμένο το 1912.

Ο Ρόμπερτ Άικ μεταφέρει την πλοκή στη σύγχρονη εποχή όπου ο Οιδίπους είναι ένας φέρελπις πολιτικός με εμμονή στην ειλικρίνεια – «αποτελεί πρόβλημα πως είμαι ειλικρινής», λέει. Κι αν αυτή είναι μια σπάνια αξία των ημερών μας, πόσο μάλλον στην πολιτική αρένα, ο Οιδίπους φαίνεται πως έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών καθώς, όπως τα προγνωστικά δείχνουν, αναμένεται να αναδειχθεί στον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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