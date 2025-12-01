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Τελετή έναρξης στον 14ο Μύλο των Ξωτικών, με drones του Πίτερ Παν και του Αη Βασίλη!
Magazino
09:41 - 01 Δεκ 2025

Τελετή έναρξης στον 14ο Μύλο των Ξωτικών, με drones του Πίτερ Παν και του Αη Βασίλη!

Reporter.gr Newsroom
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Οταν τα πάνω από 200 drones σχημάτισαν στον τρικαλινό ουρανό τον Πίτερ Παν και τον Αη Βασίλη, οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι/ες στην τελετή έναρξης του 14ου Μύλου των Ξωτικών εισήλθαν στη μαγεία των Χριστουγέννων. Μαζί τους, οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες που ήδη κατακλύζουν την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, καθώς τα Τρίκαλα προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη την αγάπη και το χαμόγελο για την πιο μαγική γιορτή!

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υπέγραψε το συμφωνητικό ανακωχής ανάμεσα στον Κάπτεν Χουκ και το πλήρωμά του από τη μια, με τον Πίτερ Παν και τα Χαμένα Παιδιά της Χώρας του Ποτέ από την άλλη, ενώπιον του αγαπημένου Αη Βασίλη και των Ξωτικών!

Διότι όλοι στον Μύλο των Ξωτικών ξεχνούν την αντιπαλότητα, ζουν και παίζουν, χορεύουν και σκορπούν χαμόγελα, στην πιο όμορφη γιορτή, στην πιο όμορφη διοργάνωση!

Στην κεντρική σκηνή του Μύλου, η όμορφη θεατρική παράσταση με τον Πίτερ Παν να ίπταται, την Τίνκερμπελ και τη Γουέντι να σκορπούν νεραϊδόσκονη και αγάπη, τον φωτισμό, τα drones, τη μουσική, τον χορό, μάγεψαν όλα τα παιδιά... όλων των ηλικιών!

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, αφού έφερε την ανακωχή για την περίοδο των εορτών, τίμησε τον πρώτην Δήμαρχο Χρήστο Λάππα που ξεκίνησε αυτή τη μαγική γιορτή (απουσίαζε λόγω ασθένειας), τον τέως Δήμαρχο και νυν Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, που έδωσε το στίγμα του: λίγες ώρες μετά την εκτόξευση των ελληνικών δορυφόρων, αυτοί σταμάτησαν πάνω από τον Μύλο των Ξωτικών, παρατηρώντας τη μεγάλη τελετή έναρξης!

Σημειώνεται ότι ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε δημοσίως τους πρωτεργάτες της διοργάνωσης, την πρόεδρο της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της δημοτικής εταιρείας κ. Γιώργο Χρυσόμαλλο. Και μετά την εξαίρετη παράσταση, μετά τα πανέμορφα drones που συνόδευαν την ιστορία, ακολούθησαν τα πυροτεχνήματα που χάρισαν μαγευτικές στιγμές, πολύχρωμα και φανταχτερά, ταιριαστά με τη γιορτή της αγάπης.

Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκαν οι ONIRAMA, που χάρισαν όμορφες στιγμές, με κέφι και άμεση επαφή του συγκροτήματος με το κοινό, ερμηνεύοντας πολλές επιτυχίες τους και διανθίζοντας το πάρτι με μελωδίες για τις γιορτινές ημέρες.

Η τελετή έναρξης ήταν μια υπέροχη παραγωγή της e-trikala AE, δίνοντας το πιο όμορφο στίγμα στον 14ο Μύλο των Ξωτικών, που άνοιξε ήδη τις πύλες του από τις 21 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με δωρεάν είσοδο και πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων, στην καρδιά της Ελλάδας, στην καρδιά των Χριστουγέννων, προσφέρει το χαμόγελο που γεμίζει τις καρδιές μας.

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