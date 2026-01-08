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Χρηστίδης: Χιλιάδες εποχικοί άνεργοι έμειναν απλήρωτοι τα Χριστούγεννα - Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
Πολιτική
16:13 - 08 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Χιλιάδες εποχικοί άνεργοι έμειναν απλήρωτοι τα Χριστούγεννα - Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές καθυστερήσεις και τη μη καταβολή του επιδόματος ανεργίας και του Δώρου Χριστουγέννων σε χιλιάδες εποχικούς ανέργους κατά την εορταστική περίοδο, εκφράζει ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, καταθέτοντας σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως, χαρακτηριστικά, επισημαίνεται, «το επίδομα ανεργίας αποτελεί ανταποδοτική παροχή κοινωνικής προστασίας για εργαζόμενους που έχουν καταβάλει εισφορές και στερούνται κάθε άλλης πηγής εισοδήματος. Ιδίως για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό, η καταβολή του κατά τους χειμερινούς μήνες αποτελεί το μοναδικό μέσο επιβίωσης».

Παρά ταύτα, σημειώνει ο Βουλευτής, την περίοδο των Χριστουγέννων καταγράφηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές, με αποτέλεσμα χιλιάδες δικαιούχοι να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα τις ημέρες των εορτών. Σύμφωνα με καταγγελίες εργατικών φορέων, οι καθυστερήσεις συνδέονται με προβλήματα στην έκδοση και ενεργοποίηση των προπληρωμένων καρτών, διοικητικούς και τεχνικούς ελέγχους, καθώς και δυσλειτουργίες στη διαδικασία πληρωμής.

Ως ιδιαιτέρως προβληματική χαρακτηρίζεται «η απουσία σαφούς απόδοσης ευθύνης, καθώς στη διαδικασία εμπλέκονται πολλαπλοί φορείς - η Δ.ΥΠ.Α., τραπεζικά ιδρύματα και ταχυδρομικές υπηρεσίες - χωρίς οι άνεργοι να γνωρίζουν ποιος τελικά ευθύνεται για την καθυστέρηση των χρημάτων που δικαιούνται».

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης της Δ.ΥΠ.Α., η οποία καλείται να διαχειριστεί αυξημένο όγκο αιτήσεων και πιο σύνθετες ψηφιακές διαδικασίες χωρίς το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Η υποστελέχωση αυτή δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα, αλλά πλήττει ευθέως την κοινωνική προστασία και την αξιοπρέπεια των ανέργων.

Με την Ερώτησή του, ο Παύλος Χρηστίδης ζητά από τη Νίκη Κεραμέως σαφείς απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

  1. Ποιο είναι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το ακριβές χρονικό πλαίσιο και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος ανεργίας μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης και ποια όργανα είναι αρμόδια για την τήρησή του;
  2. Ποιος φορέας φέρει την ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του επιδόματος ανεργίας λόγω: διοικητικών ελέγχων, τεχνικών προβλημάτων ή προβλημάτων στη διαδικασία πληρωμής μέσω προπληρωμένων καρτών;
  3. Για ποιον συγκεκριμένο λόγο δεν καταβλήθηκε το επίδομα ανεργίας σε εποχικούς ανέργους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων και την πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων;
  4. Ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι εποχικοί άνεργοι έμειναν χωρίς κανένα εισόδημα κατά την εορταστική περίοδο, και ποια υπηρεσιακά ή διοικητικά δεδομένα τεκμηριώνουν αυτή την ευθύνη;
  5. Πόσοι ήταν οι μόνιμοι (τακτικοί και ΙΔΑΧ) υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) το έτος 2020 και πόσοι ήταν οι μόνιμοι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α τον Δεκέμβριο του 2025, ανά κατηγορία προσωπικού και περιφερειακή υπηρεσία;
  6. Πόσες οργανικές θέσεις είναι σήμερα κενές στη Δ.ΥΠ.Α, ποιο είναι το ποσοστό κάλυψής τους και πώς αυτό επηρεάζει τον χρόνο επεξεργασίας και πληρωμής των αιτήσεων επιδόματος ανεργίας;
  7. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούσαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο, τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης αιτήσεων και τη συσχέτιση των καθυστερήσεων με την υποστελέχωση των υπηρεσιών;
  8. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε άμεση ενίσχυση της Δ.ΥΠ.Α με μόνιμο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή κοινωνικών παροχών και να μην επαναληφθούν φαινόμενα μη πληρωμής ανέργων σε κρίσιμες περιόδους;

Την εν λόγω Ερώτηση συνυπέγραψαν οι Βουλευτές Δημήτρης Μπιάγκης, Ιωάννης Τσίμαρης, Κατερίνα Καζάνη, Πέτρος Παππάς, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Ανδρέας Πουλάς και Χριστίνα Σταρακά.

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