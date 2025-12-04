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AIDS: 4 δεκαετίες για να περάσουμε από την άγνοια και τον φόβο στη θεραπεία και την ελπίδα
Magazino
07:37 - 04 Δεκ 2025

AIDS: 4 δεκαετίες για να περάσουμε από την άγνοια και τον φόβο στη θεραπεία και την ελπίδα

Reporter.gr Newsroom
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Η παγκόσμια ημέρα για το AIDS είναι απλά μια υπενθύμιση της πορείας που διένυσε η επιστήμη και η κοινωνία, από τον φόβο και την άγνοια μέχρι τη θεραπεία και την αποδοχή.

Σαράντα και πλέον χρόνια έχουν περάσει από τότε που η λέξη AIDS εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Στους μεγαλύτερους από εμάς η συλλογική μνήμη είναι έντονη: φόβος, άγνοια, κοινωνική καχυποψία και ένας θάνατος που φαινόταν ακαριαίος και αναπόφευκτος. Σήμερα, η επιστήμη έχει μεταμορφώσει το τοπίο της νόσου και τη ζωή των ασθενών με τρόπο που τότε φάνταζε αδιανόητος. Όμως η ιστορία αυτής της πορείας δεν είναι μόνο ιατρική, είναι επίσης κοινωνική – και δεν είναι εύκολο να πει κανείς σε ποιο σκέλος θα δίναμε μεγαλύτερη βαρύτητα…

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