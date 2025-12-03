Τσιάρας: Καταβολή €500 εκατ. εντός της εβδομάδας στους αγρότες

Την πρόθεση του να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Τετάρτη (3/12).

Υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ήδη να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της ευνοϊκής τιμής «9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα» για το αγροτικό ρεύμα (πρόγραμμα «Γαία») για περαιτέρω ανακούφιση των παραγωγών.

Νωρίτερα, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην εφετινή εικόνα των πληρωμών, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, καθώς και στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι η εφετινή προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ανήλθε στα 363 εκατ. ευρώ έναντι 476 εκατ. ευρώ πέρσι, επισημαίνοντας πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες δικαιούχων παραγωγών που για διαφορετικούς λόγους δεν κατάφεραν να δουν τα χρήματα τα οποία περίμεναν. Όπως ανέφερε, περίπου 44.000 παραγωγοί βρίσκονται σε έλεγχο λόγω διαφόρων ζητημάτων, ενώ υπήρξαν προβλήματα με το monitoring, που είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να «βγαίνουν εκτός επιδοτήσεων αυτή τη στιγμή». Και στις δύο κατηγορίες θα υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων ή προσκόμισης επί πλέον στοιχείων προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές.

Η τρίτη κατηγορία αφορά περίπου 13.000 κτηνοτρόφους σε πέντε νομούς της χώρας, οι οποίοι, όπως είπε, από τη νέα διαδικασία κατανομής βοσκοτόπων «δεν πήραν κατανομή για να πάρουν επιδοτήσεις». Σημείωσε ότι εφέτος δεν εφαρμόστηκε «η γνωστή τεχνική λύση», αλλά αντίθετα δόθηκε «η δυνατότητα κατανομής βοσκοτόπων μόνο στο συγκεκριμένο νομό που υπήρχε η κτηνοτροφική εγκατάσταση αλλά και σε όμορους νομούς». Στους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους θα αποδοθούν βοσκότοποι και θα γίνουν πληρωμές.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο είναι δύσκολη, λέγοντας πως «η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές», με μειωμένες παραγωγές πέρσι και τις τιμές των προϊόντων «στο ναδίρ» φέτος, ενώ σημείωσε ότι και «οι καθυστερήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -λόγω της εξυγίανσης του Οργανισμού- δυσχέραναν το κλίμα».

Αναφερόμενος στις πληρωμές που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογράμμισε ότι «με τις καταβολές που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα θα προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια». Το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, πληρώθηκαν η νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα σπάνιων φυλών και μέρος της βιολογικής γεωργίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο «για πρώτη φορά ενεργοποιείται στην Ελλάδα». Το ύψος του προγράμματος στο σύνολό του φτάνει τα 178 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ακολουθούν οι πληρωμές για τα παλαιά βιολογικά, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η εξισωτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον «Ντάνιελ». «Οι πόροι έως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογία, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πληρωμή του υπολοίπου των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η περαιτέρω ενίσχυση κατά 50% για τις ζωοτροφές.

Σχετικά με τον διάλογο με τους αγρότες, ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε ότι «οι πόρτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτές», προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται πάντα με διάλογο».

Σχετικά με το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, υπενθύμισε ότι πρόκειται για ζητήματα που τέθηκαν το 2024 και «επιλύθηκαν μετά από διάλογο».

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Θέλουμε να βρούμε λύσεις, θέλουμε να βρούμε κοινό τόπο με τον αγροτικό κόσμο και είμαστε εδώ για να το κάνουμε».

Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1. 44.343 αγρότες υπό έλεγχο για ελλιπή στοιχεία: Πρόκειται για παραγωγούς των οποίων τα στοιχεία βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει ευθύνη ή παρατυπία από μέρους τους.

2. Προβλήματα στο monitoring - Δορυφορικές φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης: Η αυξημένη ευαισθησία του δορυφορικού συστήματος monitoring οδήγησε σε μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων που εμφανίζονται εκτός επιλέξιμων περιοχών, με αποτέλεσμα να "κοπούν" προσωρινά από τις επιδοτήσεις.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «πολύ μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων» που εντοπίστηκαν με βάση την υψηλής ακρίβειας δορυφορική αποτύπωση.

3. Ζήτημα με τα ΚΑΕΚ - 106.000 αγροτεμάχια εκτός: Η χρήση του ΚΑΕΚ (αριθμός ταυτότητας ακινήτου) αντί του ΑΤΑΚ, που δόθηκε ως λύση σε συγκεκριμένους νομούς όπου υπήρχαν προβλήματα, οδήγησε σε αποκλεισμό περίπου 106.000 αγροτεμαχίων από τη διαδικασία επιδότησης. Η αλλαγή εφαρμόστηκε έπειτα από σχετική απαίτηση της Ε.Ε., ωστόσο πολλοί καλλιεργητές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

4. 13.421 κτηνοτρόφοι χωρίς κατανομή βοσκοτόπων: Κτηνοτρόφοι από πέντε νομούς - Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Μαγνησία, Χαλκιδική και Αιτωλοακαρνανία- δεν έλαβαν κατανομή βοσκοτόπων με το νέο σύστημα, με αποτέλεσμα να μη λάβουν ούτε τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Περίπου 2.000 αγρότες που ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα πληρωθούν

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι βρίσκονται σε έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πιθανές παραβάσεις ή ασυμφωνίες στα στοιχεία τους, δεν πρόκειται να πληρωθούν.

Αποζημιώσεις και επόμενα βήματα

Ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε ότι αυτές τις ημέρες θα καταβληθεί το υπόλοιπο των αποζημιώσεων για ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, ενώ συνολικά μέσα στο 2025 θα δοθούν 3,7 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις και πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο με τους αγρότες στο υπουργείο, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι ζητούν χρόνο πριν οριστικοποιηθεί η συνάντηση.

«Οι αγρότες προσπαθούν να βρουν έναν κοινό βηματισμό για τα θέματα που τους απασχολούν. Έχουμε ενημέρωση ότι ακόμη δεν είναι έτοιμοι για μια συνάντηση αυτού του τύπου», κατέληξε ο υπουργός.