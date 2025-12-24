Λιγότερα επεισόδια, περισσότερη αναμονή: Το τηλεοπτικό trend που γίνεται κανόνας

Οι σειρές με 20 επεισόδια είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση, καθώς το νέο τηλεοπτικό μοντέλο απαιτεί μικρότερες σεζόν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι παλιότεροι τηλεθεατές το θυμούνται καλά: υπήρχε μια εποχή όπου η μικρή οθόνη λειτουργούσε σχεδόν με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Κάθε χρόνο, την ίδια περίοδο, επέστρεφαν οι νέες σεζόν από τις πιο δημοφιλείς σειρές και μάλιστα με γενναιόδωρα πακέτα 20+ επεισοδίων. Από τα καλοκαιρινά επεισόδια του Teen Wolf και του Pretty Little Liars μέχρι την σχεδόν ετήσια άφιξη του The Vampire Diaries, η τηλεοπτική ροή ήταν σταθερή, οικεία και προβλέψιμη. Ακόμη και οι μεγάλες παραγωγές τύπου Game of Thrones κατάφερναν να τηρούν τον κύκλο τους, παρά την απαιτητική κινηματογράφηση και τα εξειδικευμένα εφέ.

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