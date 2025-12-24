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Λιγότερα επεισόδια, περισσότερη αναμονή: Το τηλεοπτικό trend που γίνεται κανόνας
Magazino
09:00 - 24 Δεκ 2025

Λιγότερα επεισόδια, περισσότερη αναμονή: Το τηλεοπτικό trend που γίνεται κανόνας

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Οι σειρές με 20 επεισόδια είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση, καθώς το νέο τηλεοπτικό μοντέλο απαιτεί μικρότερες σεζόν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι παλιότεροι τηλεθεατές το θυμούνται καλά: υπήρχε μια εποχή όπου η μικρή οθόνη λειτουργούσε σχεδόν με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Κάθε χρόνο, την ίδια περίοδο, επέστρεφαν οι νέες σεζόν από τις πιο δημοφιλείς σειρές και μάλιστα με γενναιόδωρα πακέτα 20+ επεισοδίων. Από τα καλοκαιρινά επεισόδια του Teen Wolf και του Pretty Little Liars μέχρι την σχεδόν ετήσια άφιξη του The Vampire Diaries, η τηλεοπτική ροή ήταν σταθερή, οικεία και προβλέψιμη. Ακόμη και οι μεγάλες παραγωγές τύπου Game of Thrones κατάφερναν να τηρούν τον κύκλο τους, παρά την απαιτητική κινηματογράφηση και τα εξειδικευμένα εφέ.

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