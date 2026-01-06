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Από τη Γαλλία ως το Μεξικό: Πώς γιορτάζονται τα Θεοφάνια σε διάφορες χώρες του κόσμου
Magazino
13:55 - 06 Ιαν 2026

Από τη Γαλλία ως το Μεξικό: Πώς γιορτάζονται τα Θεοφάνια σε διάφορες χώρες του κόσμου

Reporter.gr Newsroom
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Θεοφάνια, Επιφάνια ή Φώτα. Πώς γιορτάζεται ανα τον κόσμο η Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή);

Για τους περισσότερους Χριστιανούς του κόσμου οι Χριστουγεννιάτικες διακοπές τελειώνουν επισήμως στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα των Θεοφανίων.

Γνωστά επίσης ως Επιφάνια, Φώτα ή απλά η 12η μέρα των Χριστουγέννων, γιορτάζονται από τους Ορθόδοξους σε ανάμνηση της βάπτισης του Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό, ενώ οι Χριστιανοί της Δύσης θυμούνται εκείνη τη μέρα πως το Αστέρι της Βηθλεέμ οδήγησε τους Μάγους – ή Τρεις Βασιλείς ή Σοφούς – στον νεογέννητο Ιησού.

Χώρες από όλο τον κόσμο γιορτάζουν από το πρωί έως το απόγευμα, πριν ή κατά τη διάρκεια της ημέρας με παρελάσεις, δώρα, γιορταστικά εδέσματα, με βουτιές για την ανεύρεση του Τίμιου Σταυρού και άλλες συμβολικές ιεροτελεστίες κάθαρσης, εξαγνισμού και χαράς.

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