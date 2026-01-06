ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Can’t stop scrolling – 2025 edition: Εσύ θυμάσαι τις πιο viral στιγμές της χρονιάς που πέρασε;
Magazino
17:00 - 06 Ιαν 2026

Can’t stop scrolling – 2025 edition: Εσύ θυμάσαι τις πιο viral στιγμές της χρονιάς που πέρασε;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άλλη μία χρονιά που ήμασταν πλήρως delulu, άλλη μία χρονιά που η ακραία ελληνική πραγματικότητα δεν απογοήτευσε (ή και όχι), άλλη μία χρονιά που περάσαμε scrollάροντας στο κινητό μας και στο τέλος δεν θυμόμαστε τίποτα. Όσα κατάφεραν να κρατήσουν την προσοχή μας λίγο παραπάνω ή ήταν απλά iconic το 2025, θα τα βρείτε στις γραμμές παρακάτω.

Άλλη μία χρονιά πέρασε και εμείς είμαστε ακόμα εδώ – ναι, μας αξίζουν συγχαρητήρια. Ωστόσο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί μόνο σε εμένα, αλλά έχω πάθει μία μερική αμνησία (πλήρως επιστημονικά τώρα) και δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από το 2025. Δηλαδή θυμάμαι, αλλά μου λείπουν βασικές πληροφορίες, όπως, ας πούμε, οι πρώτοι έξι μήνες του έτους. Γενικότερα, επικρατεί μία άποψη online πως η συγκεκριμένη χρονιά ήταν τρεις διαφορετικές χρονιές μαζί. Πολύ χοντρικά τώρα, ήταν λες και από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο παίζαμε σε ένα έργο, από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο σε άλλο έργο και από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη σε θρίλερ – συγγνώμη, σε άλλο έργο, εννοούσα.

Παρόλα αυτά, ίσως να είναι δικαιολογημένη η σύγχυσή μας, καθώς η χρονιά που αφήσαμε μόλις πίσω μας ήταν κομβική, μεταξύ άλλων, γιατί φτάσαμε – και πλέον ξεπεράσαμε – το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Δεν θέλω να σας συγχύσω, αλλά απέχουμε πέντε χρόνια από το 2030 και απέχουμε ακριβώς τα ίδια χρόνια από το θυελλώδες 2020. Σας σύχγυσα, το ξέρω, και με συγχωρείτε· ωστόσο αυτό με τον χρόνο είναι αναμενόμενο και αναγκαίο – περνάει και μας αφήνει να νοσταλγούμε, ασχέτως που εμείς τείνουμε να θυμόμαστε μόνο τα καλά.

Περισσότερα στο Monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Mevaco: Ρεκόρ επιδόσεων το 2025 με άλμα σε τζίρο και κερδοφορία
Ανακοινώσεις

Mevaco: Ρεκόρ επιδόσεων το 2025 με άλμα σε τζίρο και κερδοφορία

Space Hellas: Στο 70% η αύξηση κερδών μετά φόρων το 2025 με διατήρηση του τζίρου στα ίδια επίπεδα
Επιχειρήσεις

Space Hellas: Στο 70% η αύξηση κερδών μετά φόρων το 2025 με διατήρηση του τζίρου στα ίδια επίπεδα

Real Consulting: Αύξηση εσόδων κατά 15,44% - EBITDA στο +31,28% το 2025
Επιχειρήσεις

Real Consulting: Αύξηση εσόδων κατά 15,44% - EBITDA στο +31,28% το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ