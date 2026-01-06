Can’t stop scrolling – 2025 edition: Εσύ θυμάσαι τις πιο viral στιγμές της χρονιάς που πέρασε;

Άλλη μία χρονιά που ήμασταν πλήρως delulu, άλλη μία χρονιά που η ακραία ελληνική πραγματικότητα δεν απογοήτευσε (ή και όχι), άλλη μία χρονιά που περάσαμε scrollάροντας στο κινητό μας και στο τέλος δεν θυμόμαστε τίποτα. Όσα κατάφεραν να κρατήσουν την προσοχή μας λίγο παραπάνω ή ήταν απλά iconic το 2025, θα τα βρείτε στις γραμμές παρακάτω.

Άλλη μία χρονιά πέρασε και εμείς είμαστε ακόμα εδώ – ναι, μας αξίζουν συγχαρητήρια. Ωστόσο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί μόνο σε εμένα, αλλά έχω πάθει μία μερική αμνησία (πλήρως επιστημονικά τώρα) και δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από το 2025. Δηλαδή θυμάμαι, αλλά μου λείπουν βασικές πληροφορίες, όπως, ας πούμε, οι πρώτοι έξι μήνες του έτους. Γενικότερα, επικρατεί μία άποψη online πως η συγκεκριμένη χρονιά ήταν τρεις διαφορετικές χρονιές μαζί. Πολύ χοντρικά τώρα, ήταν λες και από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο παίζαμε σε ένα έργο, από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο σε άλλο έργο και από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη σε θρίλερ – συγγνώμη, σε άλλο έργο, εννοούσα.

Παρόλα αυτά, ίσως να είναι δικαιολογημένη η σύγχυσή μας, καθώς η χρονιά που αφήσαμε μόλις πίσω μας ήταν κομβική, μεταξύ άλλων, γιατί φτάσαμε – και πλέον ξεπεράσαμε – το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Δεν θέλω να σας συγχύσω, αλλά απέχουμε πέντε χρόνια από το 2030 και απέχουμε ακριβώς τα ίδια χρόνια από το θυελλώδες 2020. Σας σύχγυσα, το ξέρω, και με συγχωρείτε· ωστόσο αυτό με τον χρόνο είναι αναμενόμενο και αναγκαίο – περνάει και μας αφήνει να νοσταλγούμε, ασχέτως που εμείς τείνουμε να θυμόμαστε μόνο τα καλά.

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