Η Dolly Parton γίνεται 80 – Μια ωδή σε ένα μουσικό είδωλο, πηγή έμπνευσης

Σήμερα η αγαπημένη τραγουδίστρια της country, Ντόλι Πάρτον κλείνει τα 80 της χρόνια και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι τα πραγματικά “σύμβολα” δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Η Ντόλι ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία διάσημων προσώπων που είναι αγαπητά από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι μια γυναίκα που παραμένει επίκαιρη και πιο δραστήρια από ποτέ, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει κάθε τόσο περσόνα.

Οι μεγαλύτερες γενιές τη γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια της που άφησαν εποχή, όπως το “9 to 5” και το “Jolene”. Οι νεότερες -όπως και εγώ- ήρθαμε μάλλον για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της μέσα από τη σειρά “Hannah Montana”, όταν εμφανίστηκε στον ρόλο της θείας της Μάιλι. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Ντόλι Πάρτον δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη τραγουδίστρια. Είναι πολλά περισσότερα —και εμείς συγκεντρώσαμε πέντε λόγους για τους οποίους παραμένει αδιαμφισβήτητο μουσικό icon. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr