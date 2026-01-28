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Βασίλης Τσιτσάνης για Πάντα: Δυο μουσικές βραδιές στο Παλλάς αφιερωμένες στον σπουδαίο δημιουργό
Magazino
07:06 - 28 Ιαν 2026

Βασίλης Τσιτσάνης για Πάντα: Δυο μουσικές βραδιές στο Παλλάς αφιερωμένες στον σπουδαίο δημιουργό

Reporter.gr Newsroom
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Δύο μοναδικές, μουσικές βραδιές αφιερωμένες στον Βασίλη Τσιτσάνη έρχονται στο Θέατρο Παλλάς με τους Γιάννη Κότσιρα, Ρένα Μόρφη, Λένα Κιτσοπούλου, Ανατολή Μαργιόλα, Apon και αφηγητή τον Γιάννη Στάνκογλου.

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα». Δυο μαγικές βραδιές έρχονται στο Θέατρο Παλλάς αφιερωμένες στον σημαντικότερο δημιουργό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο του αφηγητή και τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Γιάννη Κότσιρα, Ρένα Μόρφη, Λένα Κιτσοπούλου, Ανατολή Μαργιόλα και special guest τον Apon, η πολυαναμενόμενη αφηγηματική συναυλία «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα», με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του, έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου και πλημμυρίζει το Θέατρο Παλλάς με τις σπουδαίες μουσικές και τα ανεξίτηλα τραγούδια του. Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου, κείμενα: Γιώργος Σκαμπαρδώνης.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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