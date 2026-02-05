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Συν &amp; Πλην: «Γέρμα- Η ανεκπλήρωτη» στο θέατρο Τέχνης
Magazino
07:31 - 05 Φεβ 2026

Συν & Πλην: «Γέρμα- Η ανεκπλήρωτη» στο θέατρο Τέχνης

Reporter.gr Newsroom
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Μια σύνοψη των θετικών και αρνητικών σημείων για την «Γέρμα» που ανεβαίνει στο θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα.

Η Γέρμα είναι νιόπαντρη. Άνδρας της είναι ο Χουάν, επίλεκτος του πατέρα της, που μπορεί να μην πόθησε, αλλά παντρεύτηκε χωρίς αντιρρήσεις. Ο Χουάν είναι άνθρωπος της γης, αγρότης, «άνθρωπος απλός» όπως αυτοχαρακτηρίζεται. Ζουν στην επαρχία της Ανδαλουσίας, κατά το Μεσοπόλεμο. Όμως, καθώς τα χρόνια του έγγαμου βίου περνούν, η Γέρμα παραμένει άτεκνη και η θλίψη την συντρίβει. Μέχρι και σε ξόρκια από τις γυναίκες της υπαίθρου καταφεύγει καθώς αναρωτιέται: «γιατί είμαι στείρα; Είμαι γεμάτη από ζωή, αλλά κάθομαι άπραγη, ταΐζω κότες, κρεμάω κουρτινάκια. Ορμήνεψέ με, πες μου, κάτι, θα έκανα τα πάντα, βελόνες θα έμπηγα στα μάτια μου».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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