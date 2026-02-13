Παρασκευή και 13; Όχι στην Ελλάδα – Γιατί η γρουσούζικη μέρα είναι η Τρίτη και 13

Ενώ στον αγγλοσαξονικό κόσμο η κακή φήμη συνοδεύει την Παρασκευή και 13, στην Ελλάδα –και γενικότερα σε χώρες με ορθόδοξη παράδοση– η «γρουσούζικη» ημέρα είναι η Τρίτη και 13. Η διαφορά αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά εδράζεται σε ιστορικούς και συμβολικούς λόγους.

Καταρχάς, η Τρίτη θεωρείται φορτισμένη ημέρα στην ελληνική συλλογική μνήμη, καθώς η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 συνέβη ημέρα Τρίτη. Το γεγονός αυτό άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη λαϊκή παράδοση, συνδέοντας την ημέρα με κακοτυχία και εθνική τραγωδία. Η Τρίτη συνδέεται επίσης με τον πλανήτη Άρη (Mars), θεό του πολέμου στην αρχαιότητα, στοιχείο που ενισχύει τον συμβολισμό της ως «δύσκολης» ημέρας.

Όσο για τον αριθμό 13, η αρνητική του φόρτιση προέρχεται από την ιδέα ότι διαταράσσει την «τελειότητα» του 12. Στην ελληνική και χριστιανική παράδοση, το 12 θεωρείται πλήρης και αρμονικός αριθμός (12 μήνες, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 Απόστολοι). Το 13, ως υπέρβαση αυτού του συμβολικού ορίου, αντιμετωπίστηκε ως αριθμός που «χαλά» την ισορροπία.

Ο συνδυασμός των δύο –ημέρα και αριθμός– δημιούργησε τη λαϊκή δοξασία της Τρίτης και 13 ως ημέρας κακοτυχίας. Αντίθετα, η Παρασκευή και 13 επικράτησε κυρίως στη Δύση, με ρίζες σε μεσαιωνικές και χριστιανικές παραδόσεις.

Παρά τις προλήψεις, πρόκειται για πολιτισμικά κατάλοιπα χωρίς πραγματική βάση. Ωστόσο, εξακολουθούν να επιβιώνουν στη σύγχρονη καθημερινότητα, υπενθυμίζοντας πόσο βαθιά ριζωμένες είναι οι συλλογικές μνήμες και οι συμβολισμοί.