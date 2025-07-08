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Το PKK ξεκινά την παράδοση όπλων την Παρασκευή 11/7 στην πόλη Σουλεϊμανίγια
Ειδήσεις
18:18 - 08 Ιουλ 2025

Το PKK ξεκινά την παράδοση όπλων την Παρασκευή 11/7 στην πόλη Σουλεϊμανίγια

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ιστορική καμπή φαίνεται να εισέρχεται το Κουρδικό Ζήτημα, καθώς το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) προχωρά στην πρώτη φάση οργανωμένου αφοπλισμού μετά από δεκαετίες ένοπλου αγώνα. Η διαδικασία, που πρόκειται να ξεκινήσει την Παρασκευή στη Σουλεϊμανίγια του Βόρειου Ιράκ, αποτελεί συνέχεια απόφασης του συνεδρίου του PKK τον περασμένο Μάιο και εντάσσεται σε μια νέα πολιτική δυναμική με περιφερειακές και διεθνείς προεκτάσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, περίπου πενήντα μέλη του PKK θα καταθέσουν συμβολικά τα όπλα τους στη διάρκεια τελετής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Παρότι δεν προβλέπεται άμεση αποχώρηση από το Βόρειο Ιράκ, τα μέλη αυτά θα σταματήσουν κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το PKK.

Η διαδικασία αφοπλισμού αναμένεται να διαρκέσει από δύο έως πέντε μήνες, με τον συντονισμό να έχει αναλάβει η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (ΜΙΤ). Ο επικεφαλής της, Ιμπραχίμ Καλίν, επισκέφθηκε πρόσφατα περιοχές του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Ιράκ, καθώς και τη Βαγδάτη, σε μια έντονη διπλωματική κινητικότητα που μαρτυρά τη βαρύτητα του εγχειρήματος.

Σε πολιτικό επίπεδο, η εξέλιξη συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα συμβολική συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας. Εκπρόσωποι του φιλοκουρδικού κόμματος DEM (Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας) είχαν συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εστιάζοντας στα επόμενα βήματα του σχεδίου αφοπλισμού και στη διαμόρφωση ενός πολιτικού πλαισίου για την ειρηνική μετάβαση.

Σε ανακοίνωσή του, το DEM επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η κοινή βούληση για προώθηση της διαδικασίας, ενώ παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένες προτάσεις για τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η υπόθεση του PKK.

Παρά την πολιτική κινητικότητα και την εμβάθυνση επαφών με Κούρδους εκπροσώπους, η τουρκική κυβέρνηση επιμένει επίσημα ότι δεν υφίσταται διαπραγμάτευση με το PKK, το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως ο ίδιος ο Ερντογάν επιδιώκει να εγγυηθεί την ομαλή μετάβαση, ενισχύοντας τη νομιμοποίηση και πολιτική αξιοπιστία της διαδικασίας.

Μήνυμα Οτσαλάν μετά από 25 χρόνια σιωπής

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει το γεγονός ότι ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ιστορικός ηγέτης του PKK, που παραμένει έγκλειστος στο νησί Ιμραλί από το 1999, πρόκειται να στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τα μέλη της οργάνωσης στο όρος Καντίλ, όπου και η κύρια βάση του PKK.

Αν επαληθευτεί, θα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια με εικόνα και ήχο μετά τη σύλληψή του. Το μήνυμα θα αφορά την προώθηση του αφοπλισμού και τη δημιουργία ενός επίσημου μηχανισμού για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της έκκλησης του Οτσαλάν στις 27 Φεβρουαρίου, όπου τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της διάλυσης του PKK, ευθυγραμμιζόμενος με πολιτική πρόταση του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, του ακραίου εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

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