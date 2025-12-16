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Λαϊκό Λαχείο: Αντίστροφη μέτρηση για την ειδική κλήρωση της Παρασκευής 19/12 - Χριστουγεννιάτικο έπαθλο μέχρι και €1.000.000
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:37 - 16 Δεκ 2025

Λαϊκό Λαχείο: Αντίστροφη μέτρηση για την ειδική κλήρωση της Παρασκευής 19/12 - Χριστουγεννιάτικο έπαθλο μέχρι και €1.000.000

Reporter.gr Newsroom
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Ξεχωριστά θα είναι τα εφετινά Χριστούγεννα για έναν ή περισσότερους τυχερούς, καθώς το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει εορταστικό έπαθλο ύψους 1.000.000 ευρώ στην κλήρωση της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου.

«Οι ειδικές κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου πάντα προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Όσο πλησιάζουμε στην κλήρωση της Παρασκευής, αυξάνεται το ενδιαφέρον του κοινού. Το μεγάλο έπαθλο, ύψους 1 εκατ. ευρώ αφορά στο σύνολο της τυχερής πεντάδας, με κάθε έναν από τους πέντε λαχνούς να κερδίζει 200.000 ευρώ. Το κόστος είναι το ίδιο με τους κανονικούς λαχνούς, δηλαδή 10 ευρώ η πεντάδα και 2 ευρώ το τεμάχιο», σχολιάζει ο Γιώργος Ροβάτσος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παγκράτι.

Η ειδική, εορταστική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00 και θα προβληθεί από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. Οι λαχνοί είναι διαθέσιμοι στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στους λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας.

Τα κέρδη στις μικρότερες κατηγορίες

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ, η Χριστουγεννιάτικη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα μοιράσει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

«Όσοι λαχνοί έχουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό θα κερδίσουν 10.000 ευρώ σε όλες τις εναπομείναντες σειρές», υπογραμμίζει ο κ. Ροβάτσος και συνεχίζει: «Οι πρώτοι 10 από τους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά, που προκύπτουν αυτόματα από τον πρώτο λαχνό της κλήρωσης, θα κερδίσουν από 500 ευρώ ο καθένας, ενώ οι υπόλοιποι 109 θα κερδίσουν από 200 ευρώ. Επιπλέον, από 10 ευρώ θα κερδίσουν όλοι οι αριθμοί που έχουν τον ίδιο λήγοντα με τον κληρωθέντα τυχερό λαχνό».

Το Λαϊκό Λαχείο στο OPAP Store App

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Μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς της 6ης ειδικής κλήρωσης στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα.

Εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική Χριστουγεννιάτικη κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. «Οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ μπορούν, μέσα από τις τερματικές μηχανές στον πάγκο εξυπηρέτησης, να επιλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα», τονίζει ο κ. Ροβάτσος.

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