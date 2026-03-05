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«Αυλαία» για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Magazino
18:18 - 05 Μαρ 2026

«Αυλαία» για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Νικόλας Μπεγέτης
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Αυλαία σήμερα, Πέμπτη (5/3) για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου και «θα διεξαχθεί στην ιστορική έδρα του, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν».

Σημειώνεται επιπλέον ότι προσφέρεται η δυνατότητα και για διαδικτυακή παρακολούθηση των ντοκιμαντέρ από την επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, όπου μπορεί κανείς να δει και το πλήρες πρόγραμμά του (online.filmfestival.gr).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργάνωσης, στο 28ο ΦΝΘ θα προβληθούν συνολικά 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθούν συνολικά 80 παγκόσμιες πρεμιέρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ιστορία του θεσμού.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, οι ομιλητές εστίασαν στο κλίμα της αβεβαιότητας και στις ανησυχίες που επικρατούν διεθνώς από τις κλιμακούμενες εμπόλεμες συγκρούσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο πολιτισμός και η τέχνη δεν μπορούν να νοούνται ως αποκομμένοι από την πολιτική.

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά:

«Η ελπίδα να τερματιστούν οι συγκρούσεις και να πρυτανεύσουν η ειρήνη, η σταθερότητα και η κοινωνική γαλήνη δεν μπορεί να πραγματωθεί όσο η βία, ο ρατσισμός, η ρητορική μίσους και οι απολυταρχικές πολιτικές πρακτικές κανονικοποιούνται». Ενώ παράλληλα πρόσθεσαν:

«Εμείς εδώ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έχουμε την τύχη, τη χαρά, αλλά κυρίως την ευθύνη να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα και την πραγματική δύναμη της τέχνης του ντοκιμαντέρ. Την ανεξίτηλη δύναμη, δηλαδή, της μνήμης και της αλήθειας. Με αφετηρία την πίστη μας στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της συμπερίληψης, της αξιοπρέπειας, έχουμε προετοιμάσει ένα Φεστιβάλ που θα αναδείξει όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Όλα όσα μας απασχολούν».

Στο πλαίσιο του 28ου ΦΝΘ, θα απονεμηθεί επίσης το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου στο σκηνοθέτη Bill Morrison. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα προβληθούν έξι ταινίες του, ενώ ο σπουδαίος ντοκιμαντερίστας θα προσφέρει και ανοιχτό masterclass στο κοινό.

Παράλληλα, το παρόν στη διοργάνωση θα δώσει και η καταξιωμένη Γαλλίδα ηθοποιός, Juliette Binoche (Τριλογία των Χρωμάτων: Μπλε), καθώς θα πάρει μέρος στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ In-I In Motion, για τη συνεργασία της ίδιας με τον διάσημο Βρετανό χορευτή και χορογράφο Akram Khan.

Τέλος, από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, έως και την Παρασκευή 13 του μηνός θα πραγματοποιηθούν προβολές για τα παιδιά και τους νέους στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος NextGen για τα σχολεία της περιοχής.

Την αφίσα της διοργάνωσης υπογράφει ο εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 18:34
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