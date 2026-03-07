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Από το Χαλάνδρι στον Γέρακα: Πάμε… Βόρεια για ουζάκι και θαλασσινά
Magazino
20:54 - 07 Μαρ 2026

Από το Χαλάνδρι στον Γέρακα: Πάμε… Βόρεια για ουζάκι και θαλασσινά

Reporter.gr Newsroom
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Ήξερες ότι στα βόρεια της Αθήνας υπάρχουν 5 εξαιρετικά εστιατόρια και ταβερνάκια για θαλασσινά, ουζάκι και μεζέδες; Αυτές είναι οι προτάσεις μας για την ιδανική παρεΐστικη έξοδο!

Ποιος είπε ότι στα βόρεια δεν βρίσκεις καλό ψάρι; Ναι, ο καιρός έχει αρχίσει να ανοίγει, η άνοιξη έχει δειλά-δειλά κάνει την εμφάνισή της και έχει μπει και η Σαρακοστή. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ένα και μόνο πράγμα: έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για θαλασσινά! Ανεξαρτήτως Σαρακοστής, οι ψαροταβέρνες αποτελούν αγαπημένη επιλογή για έξοδο – το ούζο/τσίπουρο με θαλασσινό μεζέ είναι στην κουλτούρα μας, όπως και να το κάνουμε.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε μαζί 5 ψαροταβέρνες στα βόρεια της Αθήνας για μεζέ και ουζάκι ή τσιπουράκι!

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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