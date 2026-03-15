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Αμφίρροπη η «μάχη» στα φετινά Όσκαρ - Τα «φαβορί» και το παρασκήνιο
Magazino
17:33 - 15 Μαρ 2026

Αμφίρροπη η «μάχη» στα φετινά Όσκαρ - Τα «φαβορί» και το παρασκήνιο

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ θα συγκεντρωθούν την Κυριακή το βράδυ (15/3) για να απονείμουν τα ετήσια Βραβεία Όσκαρ σε μια τελετή στο κόκκινο χαλί, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα έντονο ενδιαφέρον και ανατροπές στις βασικές κατηγορίες.    

Τα «φαβορί»

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η ταινία «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη) του σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο θεωρούνταν το φαβορί για το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Ταινίας, καθώς είχε συγκεντρώσει διαδοχικές διακρίσεις σε πρόσφατες τελετές βραβείων.

Ωστόσο, η ταινία με βρικόλακες «Sinners», μια ιστορία που αποτελεί φόρο τιμής στα μπλουζ και στον αφροαμερικανικό πολιτισμό στον αμερικανικό Νότο της εποχής των φυλετικών διακρίσεων, σημείωσε μια δυναμική άνοδο μετά τη νίκη της αυτόν τον μήνα στα Βραβεία των Ηθοποιών (SAG).

Σημειώνεται ότι η ταινία προηγείται όλων των υπολοίπων με 16 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην σχεδόν εκατονταετή ιστορία των Όσκαρ.

Την ίδια στιγμή, η Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται σχεδόν βέβαιη νικήτρια στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Είναι υποψήφια για την ερμηνεία της ως Άγκνες Χάθαγουεϊ, σύζυγος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στην ταινία «Hamnet» της Chloe Zhao, όπου το ζευγάρι προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο του 11χρονου γιου τους.

Στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τους παρατηρητές των κινηματογραφικών βραβείων στο Χόλιγουντ, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

«Από τα έξι σημαντικά βραβεία, τα πέντε φαίνεται να είναι εντελώς ανοιχτά, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο», δήλωσε ο Σκοτ Φάινμπεργκ, εκτελεστικός συντάκτης για τα βραβεία στο The Hollywood Reporter.

Η «μάχη» για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θα μπορούσε να κερδίσει το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον διπλό ρόλο του στην ταινία «Sinners», σύμφωνα με τον Φάινμπεργκ.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός και περιλαμβάνει τον προηγούμενο νικητή Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον πρωταγωνιστή του «Marty Supreme» Τιμοτέ Σαλαμέ, καθώς και τον Βραζιλιάνο ηθοποιό Βάγκνερ Μόουρα από την ταινία «The Secret Agent» (Μυστικός Πράκτορας).

Ανοιχτή θεωρείται επίσης η κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου. Μεταξύ των υποψηφίων είναι δύο συμπρωταγωνιστές του Ντι Κάπριο στην ταινία «One Battle After Another», ο Σον Πεν και ο Μπενίσιο ντελ Τόρο, καθώς και ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ για την εξαρετική ερμηνεία του στην ταινία «Sentimental Value» (Συναισθηματική Αξία) του Νορβηγού σκηνοθέτη, Joachim Trier.

Στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου, η Τεγιάνα Τέιλορ από την ταινία «One Battle After Another» ανταγωνίζεται, μεταξύ άλλων, την Έιμι Μάντιγκαν από την ταινία «Weapons».

Όσον αφορά τη διαδικασία, οι νικητές των χρυσών αγαλματιδίων των Όσκαρ θα επιλεγούν από περίπου 10.000 μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που περιλαμβάνουν ηθοποιούς, παραγωγούς, σκηνοθέτες και επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Μια λαμπρή βραδιά «στη σκιά» της πώλησης της Warner Bros

Η τελετή προσφέρει στο Χόλιγουντ μια βραδιά γιορτής σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η Warner Bros, -το στούντιο πίσω από τις ταινίες «One Battle After Another» και «Sinners»-, βρίσκεται στη διαδικασία πώλησής της στην Paramount Skydance.

Επισημαίνεται εδώ ότι η Paramount κατάφερε τελικά να πετύχει το πολυπόθητο deal, ύστερα από πολύμηνο ανταγωνισμό με το Netflix για την απόκτηση της Warner Bros. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των μεγάλων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονες στους επιχειρηματίες του κλάδου.

Παράλληλα, εργαζόμενοι μπροστά και πίσω από τις κάμερες εκφράζουν ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιορίσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να καταστείλει τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για ρίσκο.

Ο κωμικός Κόναν Ο’Μπράιεν θα παρουσιάσει τα Όσκαρ για δεύτερη φορά, μετά την ιδιαίτερα θετική υποδοχή της περσινής του εμφάνισης. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC της Walt Disney και θα είναι διαθέσιμη και μέσω της πλατφόρμας Hulu.

«Έχουμε προγραμματίσει πολλά διασκεδαστικά στοιχεία και τα δοκιμάζουμε στις πρόβες για να δούμε πώς λειτουργούν. Ελπίζω ότι θα έχουμε εξαιρετικές επιλογές για το βράδυ της Κυριακής», δήλωσε ο Ο’Μπράιεν, καθώς βοηθούσε να στρωθεί το κόκκινο χαλί στη λεωφόρο Hollywood την Τετάρτη.

Στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης περιλαμβάνονται και οι φωνές των HUNTR/X, του φανταστικού συγκροτήματος από την υποψήφια για Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων «K-Pop Demon Hunters».

Οι παραγωγοί ανέφεραν ότι η φετινή τελετή θα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη παρουσία διεθνών ταινιών στα Όσκαρ. Φέτος, κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία υποψηφιότητα από ταινία που δεν είναι αγγλόφωνη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το νορβηγικό δράμα «Sentimental Value» και η βραζιλιάνικη ταινία «The Secret Agent» διεκδικούν επίσης το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι φίλοι του σινεμά μπορούν να παρακολουθήσουν τη φετινή τελέτη σε ζωντανή μετάδοση από το Cosmote TV, στη 01:00 ώρα Ελλάδος.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 16:01
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