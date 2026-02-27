Reuters: Έκλεισε το mega deal - Η Warner υπέγραψε συμφωνία $110 δισ. με την Paramount

Η Warner Bros. Discovery (WBD) συμφώνησε να εξαγοραστεί από την Paramount Skydance (PSKY) σε συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων, η οποία υπογράφηκε το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα από παγκόσμια εσωτερική ενημέρωση (townhall) της εταιρείας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Το Netflix είχε το νομικό δικαίωμα να ισοφαρίσει την προσφορά της PSKY. Όπως γνωρίζετε, τελικά επέλεξε να μην το κάνει. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με την PSKY από σήμερα το πρωί. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Bruce Campbell, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Η Paramount και η Warner Bros δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η συμφωνία έρχεται να ολοκληρώσει έναν έντονο «πόλεμο προσφορών», αφού το Netflix αρνήθηκε να ισοφαρίσει τη βελτιωμένη πρόταση της Paramount ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία κρίθηκε ανώτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή που είχε προτείνει η πλατφόρμα streaming για τα στούντιο και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της Warner.

Οι μετοχές της Paramount κατέγραψαν άνοδο 24%, ενώ το Netflix ενισχύθηκε κατά 13%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφαση της εταιρείας να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της Warner Bros.

Πιθανή έγκριση από την ΕΕ – Έρευνα στην Καλιφόρνια

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία αναμένεται να λάβει χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τυχόν απαιτούμενες αποεπενδύσεις να θεωρούνται περιορισμένες.

Ωστόσο, η συγχώνευση έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Rob Bonta, ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτεία διερευνά τη συμφωνία και θα προχωρήσει σε «ενδελεχή» έλεγχο.

Η συμφωνία – που περιλαμβάνει περίπου 29 δισ. δολάρια σε χρέος – συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στη βιομηχανία του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο παγκοσμίως. Η Paramount θα αποκτήσει πρόσβαση στον πλούτο πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών franchise όπως τα «Fantastic Beasts» και «The Matrix».

Παράλληλα, η συμφωνία θα ενισχύσει τη στρατηγική streaming της Paramount, με πιθανή συγχώνευση των πλατφορμών HBO Max και Paramount+, επιτρέποντάς της να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά τον ηγέτη της αγοράς, το Netflix.

Πίεση μετόχων και πολιτικές ανησυχίες

Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, ξεκινώντας επιθετική εκστρατεία για να αποσπάσει την εταιρεία από το Netflix, αυξάνοντας διαρκώς την προσφορά της.

Η εταιρεία, υπό την ηγεσία του David Ellison, γιου του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison, επανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της Warner στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προτείνοντας βελτιωμένη προσφορά σε μετρητά.

Στην αναθεωρημένη πρότασή της, η Paramount αύξησε τη ρήτρα αποχώρησης (termination fee) που θα κατέβαλε σε περίπτωση αποτυχίας έγκρισης της συμφωνίας από τις ρυθμιστικές αρχές στα 7 δισ. δολάρια, από 5,8 δισ. προηγουμένως. Παράλληλα, συμφώνησε να καλύψει και τη ρήτρα αποχώρησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που οφείλει η Warner Bros στο Netflix.

Ο ακτιβιστής επενδυτής Ancora Holdings, που κατέχει μικρό ποσοστό στη Warner Bros, είχε επίσης εντείνει τις πιέσεις προς τη διοίκηση να εξετάσει πιο σοβαρά την πρόταση της Paramount.

Την ίδια ώρα, νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στις ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών και να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών. Προβληματισμό εκφράζουν και οι ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίοι φοβούνται απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση του αριθμού των ταινιών που θα προβάλλονται στις αίθουσες.