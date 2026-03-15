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Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί τα ΜΜΕ με ακύρωση αδειών για «fake news» γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν
Ειδήσεις
15:03 - 15 Μαρ 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί τα ΜΜΕ με ακύρωση αδειών για «fake news» γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ραδιοτηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) κατά την κυβέρνηση Τραμπ έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς τη βιομηχανία ραδιοτηλεοπτικών μέσων το Σάββατο (14/3), απειλώντας να ακυρώσει τις άδειες συχνοτήτων σε σταθμούς που διαδίδουν αυτό που χαρακτήρισε ως «απάτες και παραποιήσεις ειδήσεων».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, ο πρόεδρος της FCC, Brendan Carr, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι σταθμοί που μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» έχουν την ευκαιρία να «διορθώσουν την πορεία τους πριν λήξει η ανανέωση των αδειών τους».

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «ο νόμος είναι σαφής. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον και θα χάσουν τις άδειές τους αν δεν το κάνουν».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προειδοποίηση του Carr έρχεται εν μέσω συνεχών παραπόνων από τον Τραμπ και μέλη της κυβέρνησης για τον τρόπο κάλυψης των γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία η διοίκηση αποκαλεί περιφρονητικά «κυρίαρχα μέσα» και θεωρεί ότι προβάλλουν μια κάλυψη του πολέμου στο Ιράν η οποία δεν είναι ούτε ευνοϊκή, ούτε πατριωτική.

«Για άλλη μια φορά, ένας σκόπιμα παραπλανητικός τίτλος από τα Fake News Media για τα πέντε τάνκερ που υποτίθεται ότι καταρρίφθηκαν σε αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία, και δεν έχουν περαιτέρω χρησιμότητα», έγραψε στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ το Σάββατο στο Truth Social.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ επέκρινε ειδικά τους New York Times και Wall Street Journal, λέγοντας ότι «και άλλα μέσα χαμηλού επιπέδου επιθυμούν να χάσουμε τον πόλεμο», χαρακτηρίζοντας την κάλυψή τους ως «ακριβώς αντίθετη με τα πραγματικά γεγονότα».

«Είναι πραγματικά άρρωστοι και διεστραμμένοι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για τη ζημιά που προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ περιόρισε την πρόσβαση δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μετά από την κριτική του Υπουργού Άμυνας, Pete Hegseth, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι είναι ευαίσθητος στην κριτική των μέσων και προσπάθησε να περιορίσει την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο. Ο Hegseth καταφέρθηκε κατά της κάλυψης των γεγονότων στο Ιράν, περιγράφοντας λεπτομερώς τι θεωρεί «ψευδείς ειδήσεις».

«Κάποιοι στον τύπο απλά δεν μπορούν να σταματήσουν. Ας κάνω μερικές προτάσεις. Οι άνθρωποι κοιτάζουν την τηλεόραση και βλέπουν επικεφαλίδες, τίτλους. Δούλευα σε αυτόν τον χώρο και ξέρω ότι όλα γράφονται σκόπιμα», είπε.

Αναφερόμενος επίσης στην εξαγορά του CNN από την Paramount Skydance, που ανήκει στους δισεκατομμυριούχους Larry Ellison και David Ellison, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σχολίασε: «Όσο νωρίτερα ο David Ellison αναλάβει το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

Στην πρώτη του συνέντευξη ως CEO της Paramount, ο Ellison υποσχέθηκε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του CNN, όπου οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες στην επεξεργασία ειδήσεων. «Η CNN είναι ένα καταπληκτικό brand με καταπληκτική ομάδα και πιστεύουμε πλήρως στην ανεξαρτησία που πρέπει να διατηρηθεί για τους δημοσιογράφους», είπε.

Στην ανάρτησή του το Σάββατο, ο Carr ισχυρίστηκε -χωρίς όμως να προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία- ότι η δυσπιστία απέναντι στα «παραδοσιακά μέσα» έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά, στο 9%, και ότι οι τηλεθεάσεις είναι καταστροφικές για τα κανάλια.

Επιπλέον δήλωσε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στο ραδιοτηλεοπτικό φάσμα, που θεωρείται δημόσιο αγαθό, για να διορθώσει την κατάσταση, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τα μέσα ενημέρωσης.

«Ο αμερικανικός λαός έχει επιδοτήσει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς με δισεκατομμύρια δολάρια παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στις εθνικές συχνότητες», έγραψε ο Carr. «Είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στα μέσα, τα οποία έχουν αποκτήσει τη φήμη των fake news».

Ο Carr αναφέρθηκε επίσης σε παλιότερη δυσαρέσκεια για την κάλυψη των εκλογών του 2024, οι οποίες προέβλεπαν νίκη του Δημοκρατικού υποψηφίου, ενώ τελικά ο Τραμπ κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων.

«Όταν ένας υποψήφιος κερδίζει εκλογές παρά τις απάτες και τις παραποιήσεις, υπάρχει κάτι πολύ λάθος», έγραψε. «Σημαίνει ότι το κοινό έχει χάσει την πίστη και την εμπιστοσύνη του στα μέσα ενημέρωσης».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 15:25
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