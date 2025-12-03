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Οι υποψηφιότητες για τη νέα Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ
Ειδήσεις
17:46 - 03 Δεκ 2025

Οι υποψηφιότητες για τη νέα Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την εκλογή μελών της νέας Εφορευτικής Επιτροπής της Ενώσεως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ οι υποψήφιοι/ες για τη νέα εφορευτική επιτροπή είναι οι εξής:

1)ΒΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2)ΒΕΡΜΙΣΣΩ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

4)ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

5)ΔΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

6)ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ

7)ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

8)ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΜΑΡΩ

9)ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10)ΛΑΓΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

11)ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

12)ΜΠΑΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

13)ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

14)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

15)ΧΟΡΕΒΑ ΕΛΕΝΗ

Υπενθυμίζεται ότι, ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 4 μ.μ.

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