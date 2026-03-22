Forbes: Στη δημοσιότητα η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς το 2025 - Στην κορυφή ο Adam Sandler

Το περιοδικό Forbes αποκάλυψε τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025. Στην κορυφή της βρίσκεται ο Adam Sandler, με εισόδημα 48 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχυμένο σε μεγάλο βαθμό από μια επικερδή, μακροχρόνια συμφωνία που υπέγραψε με το Netflix.

Αναλυτικά, η φετινή κατάταξη δείχνει ότι τα συνολικά κέρδη των 20 κορυφαίων ηθοποιών μειώθηκαν κατά 20% φτάνοντας τα 590 εκατομμύρια δολάρια. Το περιοδικό σημειώνει ότι η πτώση οφείλεται στη μείωση των παραδοσιακών πωλήσεων εισιτηρίων για κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς οι σταρ στρέφονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες streaming για εγγυημένα έσοδα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Tom Cruise με 46 εκατομμύρια δολάρια.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας τη φήμη του ως πρωτοπόρος των σταρ που προτιμούν το streaming. Η στρατηγική του Netflix ανέβασε επίσης τη Millie Bobby Brown στη σχετική λίστα, καθιστώντας την τη νεότερη ηθοποιό με εισόδημα 26 εκατομμυρίων δολαρίων, βασισμένο σε επιτυχίες streaming.

Παρά την άνθηση των πλατφορμών streaming, τα παραδοσιακά στούντιο συνεχίζουν να επενδύουν σημαντικά για τη δύναμη των αστέρων τους. Η Scarlett Johansson κατέλαβε την τέταρτη θέση με 43 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Brad Pitt ακολουθεί στην πέμπτη με 41 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία F1 με την υποστήριξη της Apple. Ο Denzel Washington βρίσκεται στην έκτη θέση με 38 εκατομμύρια δολάρια, ο Jack Black στην έβδομη με 28 εκατομμύρια δολάρια, ο Jason Momoa στην όγδοη με τα ίδια έσοδα, ο Daniel Craig στην ένατη με 27 εκατομμύρια δολάρια και η Millie Bobby Brown στη δέκατη θέση.

Στην υπόλοιπη δεκάδα περιλαμβάνονται οι: John Cena (26 εκατ. δολάρια), Reese Witherspoon (26 εκατ. δολάρια), George Clooney (25 εκατ. δολάρια), Leonardo DiCaprio (25 εκατ. δολάρια), Chris Pratt (22 εκατ. δολάρια), Tom Hardy (21 εκατ. δολάρια), Jennifer Aniston (20 εκατ. δολάρια), Cameron Diaz (20 εκατ. δολάρια) και Jason Bateman (19 εκατ. δολάρια).