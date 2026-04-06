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85 χρόνια από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
Magazino
22:00 - 06 Απρ 2026

85 χρόνια από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ογδόντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, μιας επιχείρησης που έμελλε να αλλάξει δραματικά την πορεία της χώρας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Απριλίου 1941, οι δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας εξαπέλυσαν την επιχείρηση «Μαρίτα», εισβάλλοντας ταυτόχρονα από τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία. Στόχος ήταν η ταχεία κατάληψη της Ελλάδας και η εξασφάλιση του νοτιοανατολικού μετώπου των δυνάμεων του Άξονα, ενόψει της επικείμενης επίθεσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης.

Η Ελλάδα βρισκόταν ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση από τον Οκτώβριο του 1940, έχοντας αποκρούσει με επιτυχία την ιταλική εισβολή και μεταφέρει τις επιχειρήσεις στο αλβανικό έδαφος. Ωστόσο, η γερμανική επίθεση άλλαξε τις ισορροπίες. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι ελληνικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στη Γραμμή Μεταξά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η υπεροχή των γερμανικών στρατευμάτων σε μέσα και τακτική αποδείχθηκε καθοριστική.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η γερμανική προέλαση ήταν ραγδαία. Στις 9 Απριλίου καταλήφθηκε η Θεσσαλονίκη, οδηγώντας στη συνθηκολόγηση των δυνάμεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις 27 Απριλίου οι γερμανικές δυνάμεις εισήλθαν στην Αθήνα. Λίγες ημέρες αργότερα, η μάχη της Κρήτης θα σηματοδοτούσε το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο της κατάληψης της χώρας.

Η περίοδος που ακολούθησε υπήρξε από τις πιο επώδυνες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Η τριπλή κατοχή από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους συνοδεύτηκε από λιμό, διώξεις και εκτελέσεις, αλλά και από την ανάπτυξη ενός ισχυρού αντιστασιακού κινήματος, που κράτησε ζωντανό το πνεύμα της ελευθερίας.

Σήμερα, 6 Απριλίου 2026, η επέτειος της γερμανικής εισβολής δεν αποτελεί μόνο μια ιστορική υπενθύμιση. Είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού για το κόστος του πολέμου, τη σημασία της ειρήνης και τη διαχρονική αξία της αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού.

Η μνήμη παραμένει ζωντανή — όχι μόνο ως φόρος τιμής στο παρελθόν, αλλά και ως παρακαταθήκη για το μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 21:25
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