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Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης για το Πάσχα από τις 7 Απριλίου
Αυτοδιοίκηση
20:55 - 06 Απρ 2026

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης για το Πάσχα από τις 7 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, να παραλάβουν τις άδειες ικανότητας οδήγησης (διπλώματα) των οχημάτων τους από τις 7 Απριλίου 2026, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα.

Η επιστροφή των αδειών θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 9.00 έως τις 14.30.

Δεν θα επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

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