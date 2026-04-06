Δημοσκόπηση ALCO: Ήπια υποχώρηση για τη ΝΔ, αυξάνεται η «γκρίζα ζώνη»

Μια εικόνα μικρής αλλά αισθητής πτώσης για τη ΝΔ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση που παρουσιάστησε τη Μεγάλη Δευτέρα. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 21,9% στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου και 23,8% επί των εγκύρων, διατηρώντας ωστόσο σημαντικό προβάδισμα 11,9 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζει άνοδο 1,2 μονάδων και φτάνει το 12%. Η ALCO δεν προχωρά σε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν στον Alpha:

Αξιοσημείωτο είναι ότι μειώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν «καθόλου ικανοποιημένοι» από την κυβέρνηση (από 57% σε 52%), ενώ αυξάνονται όσοι δηλώνουν «λίγο» ικανοποιημένοι, καθώς και –οριακά– όσοι εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Την ίδια στιγμή, το 94% των πολιτών δηλώνει ανησυχία για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και την ακρίβεια, ενώ πάνω από 60% αξιολογεί θετικά τις κυβερνητικές κινήσεις σε ζητήματα άμυνας και σχέσεων με την Κύπρο.

Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και όσων επιλέγουν άλλο κόμμα παρουσιάζει άνοδο, φτάνοντας το 25,1% από 24,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Από τα υπόλοιπα κόμματα, απώλειες καταγράφουν η Πλεύση Ελευθερίας (6,3% από 7,2%) και το ΚΚΕ (6,8% από 7,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει μικρή αύξηση, φτάνοντας το 4,6%. Συνολικά, επτά κόμματα φαίνεται να εξασφαλίζουν είσοδο στη Βουλή, με τη Φωνή Λογικής να αγγίζει το 3%.

Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, το 67% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά την αρχική εικόνα της δίκης για τα Τέμπη, ενώ το 74% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, το 73% συνδέει την κυβέρνηση με τη λέξη «συγκάλυψη». Τέλος, το ενδεχόμενο πολιτικής έκφρασης από τη Μαρία Καρυστιανού καταγράφει έναν βασικό πυρήνα στήριξης στο 5% και ευρύτερη απήχηση έως το 10%.

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