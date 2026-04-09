Tι θα δούμε στο Ηρώδειο τον Ιούνιο 2026

Ποιες είναι οι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο στο Ωδείου Ηρώδου Αττικού, πριν κλείσει για εργασίες αποκατάστασης.

Με εορτές αποχαιρετισμού. Έτσι παρομοιάζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Μιχαήλ Μαρμαρινός τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην εκπνοή ‘σφραγίσματος’ του Ωδείου Ηρώδου Αττικού· επιτρέποντας για ένα ακόμα μήνα τη χρήση του μνημείου στην υπηρεσία της ιστορικής φεστιβαλικής διοργάνωσης.

Δεκατέσσερα βράδια μουσικής, θεάτρου ή και μιας συνύπαρξης τους, συνιστούν τον πυκνότατο προγραμματισμό του Ιουνίου στο Ηρώδειο με αστέρια της διεθνούς κλασικής σκηνής, κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής μα και σημαντικές θεατρικές νύξεις.

«Τον Ιούνιο του 2026 –έναν μήνα με ξεχωριστό συμβολισμό– χάρη σε μια ευφυή χειρονομία που μετατρέπει μια προσωρινή δυσπραγία σε ευρηματική δυνατότητα, το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού λίγο πριν σφραγισθεί και σιωπήσει για κάποια χρόνια, (ώστε μέσα από ένα εμπνευσμένο και αναγκαίο έργο ανάταξης, αναστήλωσης και ανάδειξης του, να περάσει στον επόμενο αιώνα συμβολισμού και σπουδαιότητας για την πολιτιστική ζωή) ανοίγει για έναν και μόνο μήνα –αυτόν τον ιδιαίτερο Ιούνιο– τις πύλες του. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να λάβει χώρα μια ευρεία σειρά γεγονότων Τέχνης ως Εορτές Αποχαιρετισμού. Θα έλεγε κανείς ότι όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου –κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα’– συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του», επισημαίνει ο κ. Μαρμαρινός στο σύντομο σημείωμα εισαγωγής στο ρεπερτόριο του Ωδείου.

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