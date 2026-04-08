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Καλή ή κακή διάθεση; Μπορεί να τη ρυθμίζει το… έντερό μας;
Magazino
20:38 - 08 Απρ 2026

Καλή ή κακή διάθεση; Μπορεί να τη ρυθμίζει το… έντερό μας;

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Πώς το έντερό μας μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας; Τα νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν τη σύνθεση μεταξύ των δύο.

Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους, όπως δείχνουν μελέτες οι οποίες επισημαίνουν ότι τα βακτήρια του εντέρου, η διατροφή και η κατάθλιψη συνδέονται. Ο άξονας έντερο–εγκέφαλος (gut–brain axis), ένα σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας, χρησιμοποιεί μικροβιακούς μεταβολίτες, ανοσολογικά σήματα, ορμόνες και νευροδιαβιβαστές για να επηρεάσει τη διάθεση.

«Όταν η ισορροπία των μικροβίων του εντέρου διαταράσσεται, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, προβλήματα στην αντίδραση στο στρες και αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Αυτό που τρώμε παίζει καθοριστικό ρόλο: δίαιτες πλούσιες σε ίνες, υγιή λιπαρά και φυτικά συστατικά υποστηρίζουν ποικίλα, ανθεκτικά μικρόβια του εντέρου, που με τη σειρά τους προάγουν την ψυχική ευεξία. Ανασκόπηση επισημαίνει επίσης τη δυνατότητα των προβιοτικών, πρεβιοτικών και των «ψυχοβιοτικών» (psychobiotics) να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του εντέρου και στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Παρά τα ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες στον άνθρωπο για να κατανοηθεί πλήρως πώς η διατροφή και τα βακτήρια του εντέρου μπορούν να στηρίξουν την ψυχική υγεία», επισημαίνει η Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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