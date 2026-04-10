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ΝΕΟn ΝΕΡΟ: Το Αδριάνειο Υδραγωγείο μετατρέπεται σε μια καθηλωτική εμπειρία ψηφιακής τέχνης
Magazino
13:44 - 10 Απρ 2026

ΝΕΟn ΝΕΡΟ: Το Αδριάνειο Υδραγωγείο μετατρέπεται σε μια καθηλωτική εμπειρία ψηφιακής τέχνης

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥΔΑΠ και το Athens Digital Arts Festival παρουσιάζουν, από τις 15 έως τις 30 Απριλίου, μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση στο Αδριάνειο Υδραγωγείο, που φωτίζει τη σχέση της πόλης με το νερό, τη μνήμη και τη βιωσιμότητα.

Κάτω από την πόλη, εκεί όπου η ροή συνεχίζεται αθόρυβα και αδιάκοπα, ένα από τα πιο ιστορικά υδάτινα τοπόσημα της Αθήνας μετατρέπεται σε πεδίο σύγχρονης καλλιτεχνικής εμπειρίας. Από τις 15 έως τις 30 Απριλίου, το Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Πλατεία Δεξαμενής, στο Κολωνάκι, φιλοξενεί το «ΝΕΟn ΝΕΡΟ», μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση ψηφιακών τεχνών, που υπογράφουν η ΕΥΔΑΠ και το Athens Digital Arts Festival (ADAF).

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο ως ενεργό σύστημα

Η εγκατάσταση προτείνει μια νέα ανάγνωση του Αδριάνειου Υδραγωγείου, όχι ως ενός στατικού μνημείου του παρελθόντος, αλλά ως ενός ενεργού συστήματος που εξακολουθεί να λειτουργεί σαν καρδιά κάτω από την πόλη. Πρόκειται για μια οπτικοακουστική εμπειρία που επαναπροσεγγίζει το υδραγωγείο ως έναν ζωντανό οργανισμό, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν της υποδομής και στο παρόν της βιωσιμότητας, αλλά και τη σύνδεση ανάμεσα στον πάνω κόσμο της πόλης και στον κάτω κόσμο του νερού. Σε αυτή τη συνθήκη, το νερό παύει να είναι απλώς ένας φυσικός πόρος και μετατρέπεται σε παλμό, μνήμη και κυκλοφορία.

Η εγκατάσταση αξιοποιεί αληθινά δεδομένα (real data) που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού, τα οποία επηρεάζουν το οπτικοακουστικό περιβάλλον και το μετατρέπουν σε ένα δυναμικό, μεταβαλλόμενο σύστημα. Την ίδια στιγμή, χρησιμοποιεί πραγματικά τρισδιάστατα σκαναρίσματα του χώρου της δεξαμενής, καθώς και δομές που παραπέμπουν τόσο σε νευρωνικά δίκτυα όσο και στις υδρολογικές διαδρομές του ίδιου του δικτύου. Μέσα από ψηφίδες και ψηφιακές ροές, η εικόνα δεν αρκείται στο να αναπαραστήσει τον χώρο, αλλά επιχειρεί να τον αναδομήσει και να τον προσομοιώσει, προσφέροντας στο κοινό μια νέα, πολυεπίπεδη εμπειρία θέασης.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 14:26
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