Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: Η μάχη της ανάγνωσης στην εποχή της οθόνης

Στις 23 Απριλίου, η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου επιστρέφει κάθε χρόνο με τον ίδιο, σχεδόν τελετουργικό τρόπο: υπενθυμίζοντας μια συνήθεια που μοιάζει ολοένα και πιο εύθραυστη. Σε μια εποχή όπου η προσοχή κατακερματίζεται και ο χρόνος ανάγνωσης συμπιέζεται, το βιβλίο δεν θεωρείται πια αυτονόητο μέρος της καθημερινότητας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο εορτασμός μεταφέρεται παραδοσιακά στις αρχές Μαρτίου, η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια έναν πιο «επειγοντικό» χαρακτήρα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις 5 Μαρτίου στον βρετανικό Τύπο, λιγότερα από τα μισά παιδιά δηλώνουν ότι απολαμβάνουν το διάβασμα, ενώ η σχέση τους με το βιβλίο αποδυναμώνεται όσο μεγαλώνουν. Τα κουπόνια για δωρεάν ή χαμηλού κόστους βιβλία, οι δράσεις στα σχολεία και οι καμπάνιες φιλαναγνωσίας δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως γιορτή, αλλά και ως ανάχωμα σε μια σταδιακή απομάκρυνση.

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη Βρετανία. Αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε – ή επιλέγουμε να μην διαβάζουμε.

Η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών έχει αναδιαμορφώσει το τοπίο. Στο TikTok, η κοινότητα του BookTok έχει μετατρέψει την ανάγνωση σε περιεχόμενο: σύντομα βίντεο, συναισθηματικές αντιδράσεις, προτάσεις βιβλίων που γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, η εμπειρία της ανάγνωσης μετατοπίζεται και προς την ακρόαση. Πλατφόρμες που «διαβάζουν» βιβλία στον χρήστη κερδίζουν έδαφος, μετατρέποντας τη λογοτεχνία σε μια δραστηριότητα που χωρά ανάμεσα σε μετακινήσεις και καθημερινές υποχρεώσεις. Στην Ελλάδα, εφαρμογές όπως το Bookvoice και το JukeBooks καταγράφουν αυξητική πορεία, κυρίως σε νεότερες ηλικίες που είναι ήδη εξοικειωμένες με το ψηφιακό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση καλείται να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες της. Για χρόνια, η Φινλανδία προβαλλόταν ως πρότυπο, έχοντας επενδύσει συστηματικά στην εισαγωγή υπολογιστών και tablets στις σχολικές αίθουσες. Σήμερα, όμως, η εικόνα εμφανίζεται πιο σύνθετη. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράζουν ανησυχίες για τη διάσπαση προσοχής και την κόπωση από τις οθόνες, ενώ ενισχύεται σταδιακά η επιστροφή στο έντυπο βιβλίο ως βασικό εργαλείο μάθησης. Δεν πρόκειται για απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά για μια προσπάθεια εξισορρόπησης – μια αναγνώριση ότι η βαθιά ανάγνση απαιτεί διαφορετικές συνθήκες από την αποσπασματική κατανάλωση πληροφορίας.

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα για τις αναγνωστικές συνήθειες παραμένουν ανησυχητικά. Η μείωση του χρόνου ανάγνωσης, η κυριαρχία της εικόνας και η ευκολία του «γρήγορου» περιεχομένου συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο το βιβλίο καλείται να διεκδικήσει εκ νέου τον χώρο του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν λειτουργεί απλώς ως μια συμβολική γιορτή. Αποκτά τον χαρακτήρα μιας υπενθύμισης: ότι η ανάγνση δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και δεξιότητα που διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης. Και ίσως το βασικό διακύβευμα σήμερα να μην είναι αν το βιβλίο θα επιβιώσει, αλλά αν θα καταφέρει να παραμείνει ουσιαστικό μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ.