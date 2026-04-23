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Αποστολάκη: Θέσπιση κανόνων απέναντι στην ασυδοσία των τραπεζών και στις ολιγοπωλιακές πρακτικές
Πολιτική
14:25 - 23 Απρ 2026

Αποστολάκη: Θέσπιση κανόνων απέναντι στην ασυδοσία των τραπεζών και στις ολιγοπωλιακές πρακτικές

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατά την τοποθέτησή της στη Βουλή, πάνω στην ολοκληρωμένη πρόταση του κόμματος για τη ρύθμιση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, άσκησε σήμερα (23/4) έντονη κριτική στην κυβερνητική αδράνεια αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ «αναλαμβάνει ξανά την πρωτοβουλία να θέσει κανόνες στο τραπεζικό σύστημα και να εγγυηθεί την επιστροφή ενός ελάχιστου κοινωνικού μερίσματος», υπογραμμίζοντας ότι το κράτος οφείλει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο ως εγγυητής όχι μόνο της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η υγιής κερδοφορία των τραπεζών αποτελεί τη μία μόνο όψη του νομίσματος, με την άλλη να αφορά σε καταχρηστικές χρεώσεις, προμήθειες στα όρια της νομιμότητας ,ένα αδικαιολόγητο χάσμα μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, καθώς και την παράλειψη ενίσχυσης της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων με την σκόπιμη επιλογή μα αγνοείται η υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου. Υπογράμμισε επίσης ότι η τραπεζική αγορά λειτουργεί πλέον με έντονα ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τον «πληθωρισμό απληστίας» των τραπεζικών κερδών που για το 2025 αναμένεται να αγγίξουν τα 4,6 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τις τρεις κεντρικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ:

• Έκτακτη εισφορά8% στα καθαρά κέρδη (άνω των 400 εκατ. ευρώ) για τις χρήσεις 2025-2026, ως ελάχιστο κοινωνικό μέρισμα για τη στήριξη της κοινωνίας.

• Πρόβλεψη για ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου (8% επί των διανεμόμενων κερδών) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των τραπεζικών κεφαλαίων και να μειωθούν οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

• Κατάργηση καταχρηστικών χρεώσεων για υπηρεσίες όπως η ενημέρωση κινήσεων, η επανέκδοση καρτών, τα έξοδα διατήρησης λογαριασμού και οι συνδρομές χωρίς συγκατάθεση.

«Οι προτάσεις μας είναι κοστολογημένες, εφαρμόσιμες και ευθυγραμμίζουν τη χώρα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη», ανέφερε η βουλευτής, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου «για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων που έχουν βάλει πλάτη σε όλες τις περιόδους κρίσης».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της η Μιλένα Αποστολάκη έκανε λόγο για αναγκαία πολιτική αλλαγή ως προϋπόθεση εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων: «Απαιτείται μια άλλη κυβέρνηση, που θα εγγυάται ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και ότι η ανάπτυξη δεν θα σταματά στους ισολογισμούς των τραπεζών αλλά θα φτάνει σε κάθε νοικοκυριό και μικρομεσαία επιχείρηση. Απέναντι στην κυβερνητική αδράνεια, προτάσσουμε ένα κράτος - εγγυητή της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Γιατί, για το ΠΑΣΟΚ, η μόνη απάντηση στην προστασία των λίγων και ισχυρών είναι μια οικονομία αναπτυξιακής και κοινωνικής δικαιοσύνης».

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