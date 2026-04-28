Πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη θεατρική σεζόν;

Με αφορμή τη φετινή «δύσκολη» σεζόν, ιδιώτες θεατρικοί παραγωγοί κάθε κλίμακας εκτιμούν σε όσα συνέβαλαν στην άνιση εικόνα και δίνουν τον τόνο οργάνωσης της επόμενης χρονιάς.

Μετά το χρονικό ορόσημο της πανδημίας και των lockdowns, η θεατρική περίοδος που ολοκληρώνεται είναι η πρώτη με αισθητά σημάδια πτώσης στην προσέλευση και τη γενικότερη ανταπόκριση του κοινού στο πλήθος των παραστάσεων που ανεβαίνουν, κατά το επίσημο χειμερινό οχτάμηνο.

Οι κλυδωνισμοί άρχισαν να αποτυπώνονται έντονα στα θεατρικά ταμεία και στις πλατφόρμες προπώλησης πριν από τέσσερις μήνες, δηλαδή στην έναρξη του δεύτερου μισού της χρονιάς μέχρι και σήμερα, αφήνοντας ανεπηρέαστες (κυρίως μεγάλες) παραγωγές υψηλής δυναμικής όπου τα εισιτήρια ήταν δυσεύρετα για εβδομάδες, καθώς και αρκετές επαναλήψεις που επανέλαβαν την επιτυχημένη πορεία τους για δεύτερη ή για τρίτη χρονιά.

Ασφαλώς, υπήρξαν και παραγωγές με ικανοποιητική ανταπόκριση – άρα και οριακά κερδοφόρες – χωρίς, ωστόσο, να καταγράφονται ταμειακά ως κάτι παραπάνω από αυτό. Προσθέτοντας σε αυτά τα δεδομένα και την εμπειρία μιας θεατρικής περιόδου με λιγοστές εμπνευσμένες παραστάσεις, η σεζόν μοιάζει να κλείνει αμφίθυμα, προοιωνίζοντας αλλαγές για την επόμενη.

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