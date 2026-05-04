CNN: Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στον κύκλο του Πούτιν – Φόβοι για πραξικόπημα

Το Κρεμλίνο έχει αυξήσει δραματικά τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν εγκαθιστώντας ακόμη και συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών του.

Τα νέα αυτά μέτρα, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στο CNN, ελήφθησαν μετά από ένα κύμα δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών και φόβους για πιθανό πραξικόπημα.

Μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται κοντά στον πρόεδρο απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι επισκέπτες του περνούν διπλό έλεγχο ασφαλείας, ενώ όσοι εργάζονται κοντά του επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο κινητά τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ορισμένα από τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία ενός ανώτατου στρατηγού τον Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε ένταση στους κόλπους των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας. Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν αυξανόμενη ανησυχία στο Κρεμλίνο, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπως οικονομικές δυσκολίες, ενδείξεις δυσαρέσκειας και στρατιωτικές αποτυχίες στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές ασφαλείας έχουν περιορίσει σημαντικά τα μέρη που επισκέπτεται ο Πούτιν. Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να μεταβαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι. Επιπλέον, δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο 2026, παρά τις συχνές επισκέψεις το 2025. Για να καλύψει αυτούς τους περιορισμούς, το Κρεμλίνο φέρεται να δημοσιεύει προηχογραφημένα βίντεο.

Αυξάνεται η αίσθηση κρίσης γύρω από το Κρεμλίνο

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνά επίσης εβδομάδες σε ενισχυμένα καταφύγια, συχνά στην περιοχή του Κρασνοντάρ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αίσθησης κρίσης γύρω από το Κρεμλίνο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Οι απώλειες της Ρωσίας – που σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις φτάνουν περίπου τις 30.000 νεκρούς και τραυματίες τον μήνα – σε συνδυασμό με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη και τις ουκρανικές επιθέσεις με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση.

Παράλληλα, το οικονομικό κόστος του πολέμου γίνεται ολοένα και πιο εμφανές, με συχνές διακοπές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλες πόλεις, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια ακόμη και σε φιλοκυβερνητικά στρώματα της μεσαίας τάξης.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης σε φόβους για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών και πιθανό πραξικόπημα. Ο Πούτιν φέρεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για ενδεχόμενη χρήση drones σε απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής ελίτ.

Ο ρόλος του Σοϊγκού και οι εσωτερικές τριβές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Σεργκέϊ Σοϊγκού πρώην υπουργό Άμυνας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με «κίνδυνο πραξικοπήματος» λόγω της επιρροής του στη στρατιωτική ηγεσία. Η σύλληψη του στενού συνεργάτη του, Ρούσλαν Τσάλικοβ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται πλήγμα στις άτυπες ισορροπίες εξουσίας και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για έρευνα και εις βάρος του ίδιου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση δεν παρέχει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς αυτούς, ενώ η δημοσιοποίησή της ενδέχεται να στοχεύει και στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν είχε ήδη επιβιώσει από μια απόπειρα ανταρσίας τον Ιούνιο του 2023, όταν ο επικεφαλής μισθοφορικής οργάνωσης Γεργκέι Πριγκόζιν επιχείρησε πορεία προς τη Μόσχα.

Η έκθεση περιγράφει επίσης έντονες εσωτερικές διαμάχες μεταξύ στρατιωτικών και υπηρεσιών ασφαλείας μετά τη δολοφονία του στρατηγού Φανίλ Σαρβάροφ τον Δεκέμβριο του 2025. Σε σχετική σύσκεψη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βαλερί Γεράσιμοφ κατηγόρησε την FSB για αποτυχία προστασίας των αξιωματικών, ενώ ο επικεφαλής της υπηρεσίας Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ απάντησε ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

Ως αποτέλεσμα, ο Πούτιν ανέθεσε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας (FSO) να επεκτείνει την προστασία της σε δέκα επιπλέον ανώτερους στρατιωτικούς, πέραν του ίδιου του Γερασίμοφ.

Τέλος, η δημοσιοποίηση μιας τόσο λεπτομερούς έκθεσης από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρείται ασυνήθιστη και ενδέχεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς τη Ρωσία, ενισχύοντας την εικόνα εσωτερικής αστάθειας.