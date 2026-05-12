Eurovision 2026: Εκρηκτική η εμφάνιση του Akylas στον α ημιτελικό - Σείστηκε το στάδιο

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Η Ευρώπη στρέφει απόψε (12/05) το βλέμμα της στη Βιέννη, όπου διεξάγεται ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision Song Contest 2026, με την Ελλάδα να διεκδικεί την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό.

Ο Akylas εμφανίστηκε τέταρτος στη σειρά του ημιτελικού, παρουσιάζοντας το δυναμικό «Ferto» και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη σκηνική του παρουσία.

Η εμφάνιση του Έλληνα καλλιτέχνη ξεσήκωσε το κοινό, με το στάδιο να κινείται στους έντονους ρυθμούς του τραγουδιού και την ελληνική συμμετοχή να αποσπά θερμό χειροκρότημα.

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Akylas – «Ferto»: Οι συντελεστές

Σύνθεση: Akylas, TEO.x3, papatanice

Στίχοι: Akylas, Ορφέας Νόνης

Creative director: Φωκάς Ευαγγελινός

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

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