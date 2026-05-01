Μητσοτάκης: Με «καλή Πρωτομαγιά» και αναφορά στον Ακύλα, παρουσιάζει το πακέτο μέτρων για τους εργαζόμενους

Με ανάρτηση βίντεο στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την Παρασκευή σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων υπέρ των εργαζομένων, με αφορμή την Πρωτομαγιά, ευχόμενος παράλληλα «καλή Πρωτομαγιά».

Στο βίντεο, με μια πιο χαλαρή και επικοινωνιακή προσέγγιση, ο πρωθυπουργός συνδέει το μήνυμά του με τη συμμετοχή του Ακύλα και του τραγουδιού «Ferto» στη φετινή Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά: «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

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Στη συνέχεια, απαριθμεί τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα η μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχεί – όπως αναφέρει – σε πάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας ο μηδενισμός του φόρου για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και γενικότερες φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά το «ξεπάγωμα» των τριετιών μετά από 12 χρόνια, που οδηγεί σε επιπλέον αυξήσεις αποδοχών η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από 6 σε 9 μήνες και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με στόχο την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Ο πρωθυπουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «σίγουρα δεν είναι λίγα», σημειώνοντας πως, απέναντι σε «εύκολα συνθήματα και ανεφάρμοστες προτάσεις», η κυβέρνηση απαντά με το δικό της έργο.