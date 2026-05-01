Μητσοτάκης: Με «καλή Πρωτομαγιά» και αναφορά στον Ακύλα, παρουσιάζει το πακέτο μέτρων για τους εργαζόμενους

Στο βίντεο, με μια πιο χαλαρή και επικοινωνιακή προσέγγιση, ο πρωθυπουργός συνδέει το μήνυμά του με τη συμμετοχή του Ακύλα και του τραγουδιού «Ferto» στη φετινή Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά: «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».
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Στη συνέχεια, απαριθμεί τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα
- η μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχεί – όπως αναφέρει – σε πάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας
- ο μηδενισμός του φόρου για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και γενικότερες φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
- το «ξεπάγωμα» των τριετιών μετά από 12 χρόνια, που οδηγεί σε επιπλέον αυξήσεις αποδοχών
- η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
- η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες
- η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από 6 σε 9 μήνες
- και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με στόχο την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.
Ο πρωθυπουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «σίγουρα δεν είναι λίγα», σημειώνοντας πως, απέναντι σε «εύκολα συνθήματα και ανεφάρμοστες προτάσεις», η κυβέρνηση απαντά με το δικό της έργο.