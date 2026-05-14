«Οι μαθητές που μετρούσαν τ’ άστρα» - Ένα ντοκιμαντέρ από και για τη Συλλογική Μνήμη

Την Τετάρτη (13/5) πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο κινηματογράφο «Τριανόν» η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Οι μαθητές που μετρούσαν τ’ άστρα» με θέμα τις κινητοποιήσεις των νυχτερινών μαθητών κατά τη διάρκεια της μετεμφυλιακής περιόδου (1962 – 1967).

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το τέταρτο ντοκιμαντέρ της ομάδας Συλλογική Μνήμη.

Είχαν προηγηθεί «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών» για την ΕΑΜική αντίσταση κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο «Καινούργιος Ουρανός» που είχε ως επίκεντρο τις αναμνήσεις γυναικών που συμμετείχαν στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος (ΔΣΕ) και το «Συνάδελφοι Ηρωικοί Οικοδόμοι» για τους συνδικαλιστικούς αγώνες του κλάδου την περίοδο 1960 – 1967.

Το νέο εγχείρημα εστιάζει στις κινητοποιήσεις των μαθητών και μαθητριών των νυχτερινών σχολείων από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 μέχρι και την κορύφωση του κινήματος στα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Ταυτόχρονα, ανατρέχει και στην ώσμωση του μαθητικού κινήματος με τους ευρύτερους αγώνες της αριστεράς, όπως επίσης και με το αντιπολεμικό κίνημα.

Πρόκειται για ανθρώπους που εκτός από τη μαθητική είχαν και την εργατική ταυτότητα. Μέσα λοιπόν σε συνθήκες δύσκολες διεκδικούσαν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και τη μόρφωση.

Ειδικότερα, στο πνεύμα της προφορικής ιστορίας, το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει μέσα από πολλαπλές βιωματικές αφηγήσεις τη δράση, την οργάνωση και τις διεκδικήσεις τους μέσα από το Σύλλογο Εργαζόμενων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ).

Παράλληλα, εστιάζει στην καταστολή, τον κοινωνικό στιγματισμό και τις διώξεις που συνεπαγόταν η συμμετοχή στο μαθητικό κίνημα τη σκληρή μετεμφυλιακή περίοδο τόσο από την κυβέρνηση της ΕΡΕ, όσο και από την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου (με αιχμή εδώ την περίφημη εγκύκλιο 1010).

Την ίδια στιγμή, όπως προμηνύει και ο τίτλος - που παραφράζει το γνωστό βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμη - το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει και την πολιτισμική διάσταση του μαθητικού κινήματος και ιδιαίτερα την ενασχόλησή του με το θέατρο.

Οι προβολές συνεχίζονται στην αίθουσα του Τριανόν.

Συντελεστές

Έρευνα Χριστίνα Κονιάλη, Γιάννης Ξύδας

Σενάριο – Σκηνοθεσία Γιάννης Ξύδας

Διεύθυνση φωτογραφίας – Κάμερα Αλέξανδρος Αριστόπουλος, Γιώργος Νούνεσης

Αφήγηση Κάτια Γκουλιώνη, Ανδρέας Κοντόπουλος

Μοντάζ – Color Correction Γιώργος Νούνεσης

Επεξεργασία ήχου Γιώργος Αδάμ, Αντρέας Γκόβας, Σωτήρης Λάσκαρης

Κείμενα Χριστίνα Κονιάλη

Βοηθοί παραγωγής Μαρία Τσαγκαράκη, Θοδωρής Μπουγάτσιας, Νίκος Παππάς

Πρωτότυπη μουσική Αλέξης Καλοφωλιάς, Κωστής Ζουλιάτης

Μουσικοί Κωστής Ζουλιάτης (πιάνο, Hammond), Αλέξης Καλοφωλιάς (ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, beats), Στέφανος Φλώτσιος (ηλεκτρική κιθάρα), Νίκος Φυσάκης (ηλεκτρική κιθάρα)

Σχεδιασμός αφίσας Πάνος Παπαναγιώτου

Επικοινωνία – Social media Σέβη Σαλαγιάννη

Δημιουργία – Διαχείριση ιστοσελίδας Πέτρος Στεργίου

Μετάφραση – Υποτιτλισμός Ηλίας Διάμεσης

Παραγωγή Ομάδα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ