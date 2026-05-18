Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Είδαμε τη διάσημη ηθοποιό Τίλντα Σουίντον στην πρεμιέρα της περφόρμανς «Α Biographical Wardrobe», ως καλεσμένη της Στέγης, στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης της «Ongoing».

Οι κρεμάστρες μοιάζουν να αιωρούνται από το ταβάνι στην υπόγεια αίθουσα του Onassis Ready. Ίσως επειδή και η Τίλντα Σουίντον – Ματίλντα είναι το πλήρες όνομα της όπως θα αποκαλύψει – είναι μια καλλιτέχνις που μοιάζει να αιωρείται, να στέκεται λίγο πιο ψηλά από το έδαφος, αέρινη, με το διάφανο δέρμα και την απαλή, μυστικιστική φωνή της. Σα να θέλει να δώσει ταυτότητα σε αυτή τη φύση, ανοίγει τις ντουλάπες του πατρικού της σπιτιού στα Χάϊλαντς. «Clothes make the man» που λένε και οι Άγγλοι – μολονότι εκείνη είναι περήφανη Σκωτσέζα.

